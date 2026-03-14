İş Bankası, deprem bölgesinde çalışanları için lojmanlar inşa etti

İş Bankası, deprem bölgesinde çalışanları için lojmanlar inşa etti
İş Bankası, Kahramanmaraş merkezli 2023 deprem felaketinin ardından Hatay, Malatya ve Adıyaman'da çalışanları için inşa ettiği 198 lojmanı tamamlayarak teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2023'teki deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek veren, sonrasında uzun vadeli projeler hayata geçiren İş Bankası, bölgede çalışanları için inşa ettirdiği lojmanların tamamlandığını duyurdu.

Hatay ve Malatya'nın ardından Adıyaman'daki lojmanların da şehirdeki banka ve iştirak çalışanlarına törenle teslim edildiğin aktarıldı. Törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İş Bankası yöneticileri ve çalışanları katıldı. İş Bankası Adıyaman Şubesinde Yetkili unvanıyla görev yapan Ali Karakuş'a sembolik olarak anahtar teslimi yapıldı.

İş Bankası Grubu çalışanlarına üç ilde 198 konut tahsis eden banka, deprem bölgesinde AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde inşa edilen bin konutluk projeye de destek verdiğini kaydetti.

ÜÇ İLDE TOPLAM 198 LOJMAN

Lojmanlara yönelik bankadan şu bilgi verildi:

"Bodrum katı betonarme olan binaların zemin ve üst katları fabrikada üretilen modüler çelik ünitelerin sahada birleştirilmesiyle oluşturuldu. Balkon dahil brüt 116 metrekare büyüklüğünde, 3+1 olarak planlanan tek tip 40 dairede ocak + fırın + davlumbazdan oluşan ankastre mutfak cihazları, kombi ve klima bulunuyor. İki bloktan oluşan Adıyaman Afet Konutlarında, yağmur suyu deposu, jeneratör gibi ekipmanların yanı sıra basketbol ve voleybol için spor sahası, çocuk oyun parkı ve çardaktan oluşan sosyal donatı alanları yer alıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor