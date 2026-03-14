İş Bankası, deprem bölgesinde çalışanları için lojmanlar inşa etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2023'teki deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek veren, sonrasında uzun vadeli projeler hayata geçiren İş Bankası, bölgede çalışanları için inşa ettirdiği lojmanların tamamlandığını duyurdu.

Hatay ve Malatya'nın ardından Adıyaman'daki lojmanların da şehirdeki banka ve iştirak çalışanlarına törenle teslim edildiğin aktarıldı. Törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İş Bankası yöneticileri ve çalışanları katıldı. İş Bankası Adıyaman Şubesinde Yetkili unvanıyla görev yapan Ali Karakuş'a sembolik olarak anahtar teslimi yapıldı.

İş Bankası Grubu çalışanlarına üç ilde 198 konut tahsis eden banka, deprem bölgesinde AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde inşa edilen bin konutluk projeye de destek verdiğini kaydetti.

ÜÇ İLDE TOPLAM 198 LOJMAN

Lojmanlara yönelik bankadan şu bilgi verildi:

"Bodrum katı betonarme olan binaların zemin ve üst katları fabrikada üretilen modüler çelik ünitelerin sahada birleştirilmesiyle oluşturuldu. Balkon dahil brüt 116 metrekare büyüklüğünde, 3+1 olarak planlanan tek tip 40 dairede ocak + fırın + davlumbazdan oluşan ankastre mutfak cihazları, kombi ve klima bulunuyor. İki bloktan oluşan Adıyaman Afet Konutlarında, yağmur suyu deposu, jeneratör gibi ekipmanların yanı sıra basketbol ve voleybol için spor sahası, çocuk oyun parkı ve çardaktan oluşan sosyal donatı alanları yer alıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı