İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan "Gelin konuşalım" çağrısı

İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı
Güncelleme:
İran'da ulusal para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi, başkent Tahran'da ticareti durma noktasına getirirken protestoları da beraberinde getirdi. Kepenk kapatan esnafın tepkisi büyürken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göstericilerin temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdi.

İran'da döviz kurundaki sert yükseliş, günlük hayatı doğrudan etkilemeye başladı. Ülke para biriminin ABD doları karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle birlikte birçok esnaf kepenk indirirken, başkent Tahran'da bazı pazarlarda ticaretin durma noktasına geldiği bildirildi.

HALK SOKAKLARA İNDİ

Protestoların kısa sürede sokaklara yayıldığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin hükümet ve rejim karşıtı sert sloganlar attığı görüldü.

DÜKKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPALI

Döviz ve altındaki artıştan etkilenen esnaf, satış yapamaz hale geldiklerini ifade etti. Cumhuriyet Caddesi çevresinde cep telefonu ve elektronik ürünlerin satıldığı pazarlarda dükkânların büyük bölümünün kapalı olması dikkat çekti.

PEZEŞKİYAN BAKAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Gelişmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıların en temel kaygı alanı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı'na protestocuların temsilcileriyle doğrudan temas kurulması talimatını verdiğini duyurdu.

"DİLE GETİRİLEN TALEPLERİ DİNLE"

Pezeşkiyan paylaşımında, İçişleri Bakanı'na göstericilerin temsilcileriyle diyalog kurmasını ve dile getirilen talepleri dinlemesini istediğini belirterek, hükümetin sorunların giderilmesi için harekete geçeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca yalnızca geçici adımların değil, yapısal düzenlemelerin de gündemde olduğunu kaydederek, bankacılık sisteminin düzeltilmesi ve halkın satın alma gücünün korunması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

