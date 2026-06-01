Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaliyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,37 artarak 96,01 dolara yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı.

Cuma gününü 91,12 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,37 artarak 96,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,4 artışla 92,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran'ın görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına en sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı