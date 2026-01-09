Haberler

Irak'lı heyet, Ödemiş'te fidancılıkla ilgili bilgi aldı

Irak'ın Musul kentinden gelen yerel yöneticiler ve tarım yetkilileri, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek Türkiye ile Irak arasındaki tarımsal işbirliğini geliştirme ve fidan ihracatı hedeflerini görüştü.

Irak'ın Musul kentinden aralarında yerel yöneticiler ile tarım yetkilililerinin bulunduğu heyet, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Heyet, Bademli Mahallesi'ndeki doku kültürü laboratuvarlarını, kooperatif hizmet binasını ve Kayaköy'de bulunan süs bitkileri tesislerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Hurşit Nallı, ziyaretin Türkiye ile Irak arasında tarımsal işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, Irak'a fidan ihracatının hedeflendiğini söyledi.

Heyet ziyaret kapsamında Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Turan'la da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Ekonomi
