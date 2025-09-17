IQ Money ve Paypole ödeme kuruluşlarının faaliyetlerine son verildi

Merkez Bankası, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ve Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karar metni şu şekilde; "IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (6493 sayılı Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında elektronik para ihraç etmek üzere 10/9/2020 tarih ve 10953/20552 sayılı Bankamız Kararı ile verilmiş faaliyet izninin 6493 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine verilmiştir.

Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (6493 sayılı Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında elektronik para ihraç etmek üzere 27/4/2023 tarih ve 11429/21028 sayılı Bankamız Kararı ile verilen faaliyet izninin, 6493 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."