IPARD III Programı İle Kırsal Kalkınma Hedefleri Gelişiyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun, kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin, "IPARD programı, yaklaşık 26 bin projeyle 106 bin kişilik bir istihdamı ülkemize kazandırmış oldu. IPARD III ile de bu ivmenin artarak devam edeceğini umuyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Siirt'teki bir otelde düzenlenen Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma programı IPARD III programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan Coşkun, 2011'de Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi olarak uygulanmaya başlanan IPARD programıyla ülkenin büyümesi ve kırsal alanların kalkınması için belirlenen hedeflere ilerlemeye devam edildiğini söyledi.

Program kapsamında kırsal bölgelerde refah artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımcılara hibe programları aracılığıyla destek verdiklerini aktaran Coşkun, "TKDK olarak vizyonumuz üretimi ve emeği kıymetli hale getirmek, modern teknolojileri ve yenilikçi fikirleri de kırsal alanlara kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

IPARD programının 41 ilde uygulandığını anımsatan Coşkun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı'nın girişimleri sonucu IPARD III dönemle Siirt dahil ülkenin tamamında uygulanmaya başlandığını belirtti.

"Ülkemizin tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması için önemli araçlardan biri haline gelen IPARD programları tarımsal işletmelerimizin Avrupa Birliği standartlarına uyumunu sağlayarak gıda güvenliği, hayvan refahı, çevresel kriterler gibi kriterleri beslemekte ülkemizin kırsal kalkınmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına büyük katkılar sağlamaktadır." diyen Coşkun, şunları kaydetti:

"Başladığımız günden bugüne kadar IPARD destekleriyle rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayılarının artmasında ciddi destekler sağladık. IPARD programı, yaklaşık 26 bin projeyle 106 bin kişilik bir istihdamı ülkemize kazandırmış oldu. IPARD III ile de bu ivmenin artarak, devam edeceğini umuyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz IPARD III tanıtım töreninin ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerinde bir Siirt ilimize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Bundan sonrasında da birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han da programa yeni dahil olan illere ilave seçim kriteri puanı verilerek, bu illere pozitif ayrımcılık yapılmasının sağlandığını ifade etti.

Gelecek yıl 2 tedbiri uygulamaya almayı planladıklarını dile getiren Han, "Bunlardan birincisi kırsal alanda kamu altyapı yatırımları tedbiri. Bu tedbir ile ilk defa belediyeler, özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri gibi kamu kurumları programdan yararlanmaya başlayacaklar. Bu tedbirle köylerimizin veya kırsal alanlarımızın içme sularından atık sularına, yollarından enerjilerine kadar yatırımlar yüzde 100'e varan hibelerle desteklenecek. Bu kapsamda da bir aksilik olmazsa bu yılın sonu veya 2026'nın başında çağrı ilanına çıkılması planlanmaktadır." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise IPARD'ın kırsal kalkınma için önemli destekler sunduğuna dikkati çekerek, tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Şanverdi, kentin tarımsal potansiyeli, geleneksel ürünleri ve girişimci üreticileri sayesinde IPARD III programının sunduğu fırsatlardan en yüksek düzeyde yararlanabileceğine kaydetti.

TKDK Koordinatörü Adem Duman ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli Halil İbrahim Mutlu da birer sunum yaptı.

Programa Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ziraat odaları ve tarım birliklerinin temsilcileri ile tarım alanında yatırım yapmayı planlayan girişimciler katıldı.