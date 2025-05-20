IOSCO 2025 Yıllık Toplantıları Doha'da Gerçekleşti

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) 2025 Yıllık Toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı.

Dünya genelinde 130'un üzerinde ülkenin sermaye piyasası düzenleyici kuruluşlarının üye olduğu, uluslararası standart belirleyici kuruluş olan Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) 2025 Yıllık Toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da 12-15 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEM) toplantısı sırasında üyelerin IOSCO Yönetim Kurulu ve bölge komiteleri gündemindeki konular hakkında bilgilendirildi. Akabinde, IOSCO'nun kapasite geliştirme ve menkul kıymet düzenlemelerine ilişkin IOSCO İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları sunuldu.

Toplantıda ayrıca, üyeler tarafından piyasalarında gerçekleşen son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verildi ve finansal tabana yayılma konusunda görüşmeler yapıldı.

Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesinin Aralık 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen toplantısı sırasında kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik İlkelerinin GEMC Üyeleri tarafından kabulüne yönelik çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen toplantıda da GEMC üyelerinin söz konusu standartların uygulamaya koyulmasına yönelik tecrübeleri ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun son dönem çalışmaları görüşüldü.

IOSCO Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında ise özellikle bireysel yatırımcıların korunması ile Finansal Teknolojiler konularında devam eden çalışmalar ve piyasalarda son dönem gelişmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, IOSCO'nun idari ve mali yönetimine ilişkin konular karara bağlandı.

Toplantıların son gününde kamuya açık olarak gerçekleştirilen konferansta İbrahim Ömer Gönül tarafından "Faizsiz Finansman Araçlarının Değer Oluşturmak ve Sermaye Piyasalarını Geliştirmek Konusundaki Potansiyeli" konulu panelde bir konuşma gerçekleştirildi.

İbrahim Ömer Gönül, faizsiz finans araçlarının özellikle gerçek varlık veya emtiaya dayalı olarak ihraç edilmesi ve kar-zarar ortaklığını öne çıkarması nedeniyle reel ekonominin finansmanına doğrudan katkı sağlamak bakımından konvansiyonel finansal araçlara nazaran sağladığı faydalara dikkat çekti.

Faizsiz finans araçlarının bu özellikleri nedeniyle borç birikimine yol açmaması ve spekülasyona konu olmaması dolayısıyla finansal istikrar bakımından da avantajlı olduklarını vurgulayan Gönül, kira sertifikaları, pay senetleri ve katılım fonları ile ilgili dünya ve Türkiye tecrübelerini de katılımcılarla paylaşarak, bu araçların görece yeni olmalarına rağmen, özellikle son 15 yılda konvansiyonel finansa alternatif olarak piyasalarda önemli bir yer kazandığını belirtti.

Gönül, bu piyasaların kurulması ve geliştirilmesi alanında yaşanan zorluklar karşısında düzenleyici otoriteler tarafından atılan adımları ve bu alanda uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Gönül, son dönem eğilimleri çerçevesinde, faizsiz finansın özellikle yeşil dönüşümün finansmanı konusunda kullanılmasına ilişkin uygulamalara da konuşmasında yer verdi.

Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Aysan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Mohammad Faiz Azmi ve Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon ve Düzenleyici İşlemler Bölüm Başkanı Paula Redondo Pereira de panelist olarak katıldı. - İSTANBUL