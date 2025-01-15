İnşaat üretim endeksi Kasım'da 10,8 artınca konut fiyatlarının düşmesi gündeme geldi

İnşaat üretim endeksi, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

TÜİK, konuya ilişkin çalışmaları tamamlayarak, endeksi 2021 temel yıllı olarak ilk defa duyurdu.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl kasımda yıllık bazda 10,8 artış kaydetti. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 14,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,9 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi Kasım 2024'te aylık bazda 3,2 arttı. Endeks, Kasım 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,7, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 2,9 artış gösterdi.

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bir yandan faizlerde kademeli düşüşün başlaması, diğer yandan konut üretimindeki artışa paralel olarak fiyatların düşmesi yönünde beklenti arttı. Bu duruma Suriyelilerin ülkelerine dönme konusu da eklenince piyasada ilan fiyatlarına odaklanıldı.

FİYATLAR DÜŞMEK YERİNE ARTIYOR

Ancak konutta reel fiyat durumu, piyasa beklentileri ile aynı yönde ilerlemiyor. Suriyelilerin yoğun olarak ayrıldığı Hatay başta olmak üzere bazı kentlerde konut fiyatlarında % 30'a varan düşüş kaydedildi. Uzmanlar ülke genelinde konut fiyatlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın sonraki toplantılarının büyük önem taşıdığını belirtiyor.