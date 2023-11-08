İngiltere, Türkiye ile Yeni Ticaret Anlaşması İçin Görüşmeler Yapacak

İngiliz hükümeti, Türkiye ile yeni ticari görüşmeler yapmak üzere iş dünyasını davet etti. Yeni bir ticaret anlaşması ile İngiltere, Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi ve çeşitli sektörleri desteklemeyi hedefliyor.

İngiliz hükümeti, Türkiye ile yeni ticari görüşmeler yapmak üzere, iş dünyasını Birleşik Krallık'ın hedeflerini şekillendirmeye davet etti. Yeni ve modern bir ticaret anlaşması, İngiltere'nin en büyük 20 ticaret ortağından biri olan Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirebilecek; hizmetler, dijital ve teknoloji gibi alanları içeren çeşitli sektörleri destekleyebilecek. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, duyuruyu Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri olan Vodafone Grubu'nu ziyaretinde yaptı.

Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması için ülkenin müzakere hedefleri konusunda işletmelerin ve daha geniş bir kamuoyunun görüşlerini almak üzere Katkı Çağrısı'nda bulundu. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, Birleşik Krallık'ın AB üyesi olduğu 1990'lı yıllardan bu yana süregelen hükümlerin yer aldığı ve sadece ticari malları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Birleşik Krallık 21. yüzyıla uygun; hizmetler, dijital ve teknoloji gibi alanları kapsayan; yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmeyi taahhüt ediyor. Katkı Çağrısı, işletmelere, kurumlara ve bireylere, anlaşmaya yönelik görüşmeler öncesinde, Birleşik Krallık'ın müzakere hedeflerini şekillendirme fırsatı verirken, güncellenecek olan ticaret anlaşmasının İngiliz işletmelerinin güçlü yönlerine ve önceliklerine göre uyarlanmasını sağlayacak.

Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri olan Vodafone Grubu'nun Newbury'deki merkezini ziyareti kapsamında Katkı Çağrısı yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, şunları belirtti:

"Ticaret anlaşmalarının nihai amacı, işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemektir. Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor. Harika bir stratejik ortak olan Türkiye ile ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda %30'dan fazla büyüme kaydetti. Serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmeye başlamanın, büyüme fırsatlarının önünü açmanın ve İngiliz işletmelerinin yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip bu pazara daha iyi erişmesini sağlamanın büyük heyecanını yaşıyorum."

Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) DTİK (Dünya Türk İş Konseyi) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi Serpil Timuray ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uzun vadeli hedefleriyle Türkiye'deki faaliyetlerini sürdüren Vodafone, son 15 yılda ülkenin dijitalleşmesine ve ekonomik ilerlemesine önemli katkılar sunan lider bir yatırımcı konumundadır. Yeni bir ticaret anlaşması, hem Vodafone hem de Türkiye'ye yatırım yapan diğer şirketler için daha büyük fırsatlar oluşturacaktır ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır."

Ticaret hacmi 2022'de 23,5 milyar sterline ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan iki büyük ticaret ekonomisini temsil ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 23,5 milyar sterline ulaşmasıyla birlikte Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yerini aldı. Aralarında Vodafone gibi tanınmış markaların da bulunduğu, Birleşik Krallık'ta KDV ödeyen yaklaşık 7 bin 500 işletme Türkiye'ye mal ihracatı yapıyor.

Birleşik Krallık işletmelerine rekabet avantajı sağlayacak

Türkiye'nin gelişmekte olan teknoloji, imalat, ulaştırma ve altyapı sektörleri, son yıllarda uluslararası uzmanlık talebinde bir artış oluşturarak Birleşik Krallık şirketleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Halihazırda yükselişte olan Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye hizmet ihracatı, ulaştırma, finansal hizmetler, mimarlık ve denetim gibi temel sektörleri kapsıyor ve 2022 yılında kaydettiği yüzde 54 artışla 2,1 milyar sterline ulaşıyor. Hizmetler ve dijital ticaret alanlarında modern hükümler içeren yeni bir serbest ticaret anlaşması, Birleşik Krallık'taki işletmelere fırsatlar oluşturup diğer ülkelerdeki şirketler karşısında rekabet avantajı sağlayabilecek.

2 Kasım 2023 saat 10.00'dan 5 Ocak 2024 saat 10.00'a kadar sürecek olan Katkı Çağrısı, gov.uk adresinde yer alacak. - İSTANBUL