Haberler

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

Güncelleme:
İngiltere, Rusya'nın enerji sektörü de dahil olmak üzere kritik gelirlerini hedef alan yaklaşık 300 yeni yaptırım paketi duyurdu. Bu paket, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılında en büyük yaptırım seti olarak kaydediliyor.

Yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını taşıyan ve dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketleri arasında yer alan PJSC Transneft'in hedef alındığı aktarılan açıklamada, bugüne kadar uluslararası yaptırımların Rusya'yı 450 milyar dolardan fazla zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, "gölge filo operatörü 2Rivers'ın" petrol ağındaki 175 şirketin ve 48 petrol tankerinin yaptırımlara tabi tutulduğu ifade edildi.

Aralarında Rus insansız hava araçları, parça ve teknoloji sağlayan uluslararası tedarikçiler de dahil 49 kuruluş ve kişinin yanı sıra Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün hedef alındığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın sınır ötesi ödemelerini işleyen 9 bankanın da yaptırım paketine dahil edildiği belirtildi.

Böylece, İngiltere Rusya'ya yönelik farklı alanlarda yaklaşık 300 yeni yaptırımı içeren paketi onayladı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Haberler.com
500

