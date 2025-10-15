Haberler

İngiltere, Rus Enerji Sektörüne 90 Yeni Yaptırım Uyguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İngiltere, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Rusya'nın önemli enerji şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik 90 yeni yaptırım açıkladı. Hükümet, bu yaptırımların tarihi itibarıyla en ağır yaptırımlar olduğunu belirtti.

İngiltere, Rusya'nın en büyük iki enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere "bugüne kadarki en ağır yaptırımlarıyla" Rusya'yı hedef aldı.

Hükümet, Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft ve Lukoil dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik 90 yeni yaptırım uygulayacağını bildirdi.

İngiltere ayrıca 44 petrol tankeri, özel sektöre ait bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve Çin'de Rusya'dan ithalat yapan bazı petrol ve LNG terminallerini hedef aldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
title
