İngiltere, Rus Enerji Sektörüne 90 Yeni Yaptırım Uyguladı
İngiltere, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Rusya'nın önemli enerji şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik 90 yeni yaptırım açıkladı. Hükümet, bu yaptırımların tarihi itibarıyla en ağır yaptırımlar olduğunu belirtti.
İngiltere ayrıca 44 petrol tankeri, özel sektöre ait bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerleri ve Çin'de Rusya'dan ithalat yapan bazı petrol ve LNG terminallerini hedef aldı.
Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi