İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'tan Yeni Kamu Harcamaları Bütçesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, 2026-2029 dönemine ait yeni bütçe değerlendirmesini açıkladı. Kamu harcamalarının yıllık yüzde 2,3 büyüyeceğini belirten Reeves, yatırımların toplamda 190 milyar sterlin artacağını ifade etti. Ayrıca, sığınmacıların otel kullanımının sona ermesi vergi mükelleflerine yılda 1 milyar sterlin tasarruf sağlayacak.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, gelecek 4 yılda bilişim, altyapı ve sağlık sistemine daha fazla kamu harcamasını içeren yeni bütçe değerlendirmesini açıkladı.

Planının 2026-2029 dönemine ait kamu harcamalarının ve 2030'a uzanan yatırımları içerdiğini belirten Reeves, kamu hizmetleri bütçesinin yıllık yüzde 2,3 büyüyeceğini dile getirdi.

Reeves, bu artışın daha önceki planlara göre toplamda 190 milyar sterlin daha fazla bütçe anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu hükümet, ülkemizin güvenliği, sağlığı ve ekonomisine yatırım yapıyor ki çalışanlar daha refah içinde yaşayabilsin." dedi.

"Sığınmacıların otel kullanımının sona ermesiyle vergi mükellefleri yılda 1 milyar sterlin tasarruf edecek"

Rachel Reeves, sığınmacıların otel kullanımının bu parlamento dönemi içinde sona ereceğini bildirerek, bir önceki hükümetin sınır kontrolünü kaybettiğini, sığınmacıların otel kullanımının sona ermesiyle vergi mükelleflerinin yılda 1 milyar sterlin tasarruf edeceğini söyledi.

Bu arada, Reeves'in açıkladığı bütçe değerlendirmesine göre, nükleer enerji için açıklanan 14,2 milyar sterlinlik kamu harcamasının yanı sıra araştırma ve geliştirmeye 86 milyar sterlin, konut inşası için 39 milyar sterlin ve sağlık sisteminin dijitalleşmesi için 10 milyar sterlin bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, ulusal sağlık sistemi harcamaları yıllık yüzde 3 artırılacak.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.