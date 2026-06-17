"İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği Ankara'da başladı

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz, birlikte yeni köprüler kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin bakanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'daki bir otelde başladı.

Bryant, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki "birlikte inşa etme" motivasyonunun uzun yıllara dayandığını bildirerek, İngiliz mimarların Türkiye'de hayata geçirdiği projelerin bu durumun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlerinin zorlu pazarlardaki yetkinliğinin Birleşik Krallık'ın danışmanlık ve finans gücüyle mükemmel bir uyum sağladığına işaret eden Bryant, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) kuruluşu aracılığıyla Türkiye'deki altyapı projelerine sağladıkları desteklere ilişkin bilgi verdi.

Bryant, Türkiye ve Birleşik Krallık işbirliğinin üçüncü ülkelere de yansıdığını, farklı bölgelerde de ortak projeler geliştirdiklerini aktararak, "Ukrayna'nın yeniden imarı kapsamında Kiev yakınlarında yıkılan bazı yapılar, Birleşik Krallık finansmanı ve Türk firmaları tarafından inşa edildi." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri "tekerleğin dönmesine" benzeten Bryant, şu ifadeleri kullandı:

"Tekerleği döndürmeye devam etmeliyiz. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini ve ilişkilerimizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Birleşik Krallık, demir yolu, lojistik, enerji ve sağlık sektörlerini öncelikli alanlar olarak belirledi. Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz, birlikte yeni köprüler kurmaya devam edeceğiz."

"Türk şirketleri yetkinliklerini kanıtlamıştır"

Açılışta konuşan Kırgızistan İnşaat Mimarlık, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Kemelovich de Kırgızistan'ın modern altyapı ve kaliteli konut projelerinin devlet önceliği haline geldiğini belirterek, inşaat sektörünün Kırgız ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının Kırgızistan'da bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını bildiren Kemelovich, "Türk şirketleri sadece konut değil, sosyal, ticari ve turistik tesislerdeki yetkinliklerini kanıtlamıştır. Bu işbirliğini yeni dönemde daha stratejik projelere taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kemelovich, ülke genelindeki mühendislik altyapısı modernizasyonu projelerinde Türk firmalarının imzasını görmek istediklerine dikkati çekerek, Kırgızistan'ın teknoloji transferi ve dijitalleşme odaklı projelerde Türk ortaklarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'ın yatırım ikliminin her geçen gün daha elverişli hale geldiğini aktaran Kemelovich, "Hız, kalite ve deprem güvenliği gibi alanlarda dünya standartlarında iş yapan Türk müteahhitlerini yarının Kırgızistan'ını birlikte inşa etmeye davet ediyorum." dedi.

"Türkiye bizim için çok büyük bir referans"

Gine Şehircilik, Habitat ve İskan Bakanı Mory Conde de konut arzından arazi yönetimine, prosedürlerin dijitalleşmesinden akıllı şehirlerin inşasına kadar birçok alanda reform yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının, sadece bina inşa etmek olmadığını, rekabetçi, akıllı ve kapsayıcı yaşam alanları oluşturma hedeflerinin bulunduğunu bildiren Conde, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada Türkiye'nin tecrübesi bizim için çok büyük bir referans. Türk şirketleri karmaşık altyapı projelerindeki yetkinliklerini ve yenilikçi çözümlerini tüm dünyada kanıtlamıştır. Gine, Türk dostlarıyla modern şehirler, endüstriyel prefabrikasyon ve teknoloji transferi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek istemektedir."

Conde, Gine'deki iş ortamının her geçen gün iyileştiğine ve hukuki güvenliğin güçlendirildiğine dikkati çekerek, Gine'nin bugün uluslararası yatırımlar için oldukça cazip fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yatırımcılara, yarının Gine'sini sadece ekonomik ortaklar olarak değil, güven ve inovasyon temelinde uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak birlikte kurma çağrısında bulunan Conde, ülkelerinin kalkınma sürecine verdikleri destek ve gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.