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ING Türkiye, Gelecek Liderlerini Uluslararası Yetenek Programı ile Yetiştiriyor

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ING Türkiye, 30 yıldır düzenlenen Uluslararası Yetenek Programı (ITP) ile geleceğin liderlerini geliştirmeye devam ediyor. Programa katılan genç yetenekler, Practica Kampı'nda ING kültürünü tanıma ve kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatı buldu.

ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Programı-ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor. 30 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 13 ülkede uygulanan bu programa başvuran ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, Practica Kampı'na katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı buldu.

ING Türkiye, 30 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 13 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Programa başvuran ve global değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, ING Türkiye Genel Müdürlük binasında düzenlenen Practica Kampı'na katılarak bankanın kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı buldu. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan gençler ise bankanın geleceğini şekillendiren yetenekler arasında yerlerini alacak. Genç yetenekler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global rotasyon fırsatlarını içeren iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

Uluslararası Yetenek Programı'na her yıl binlerce genç başvuruyor

Gençlerin ilgiyle takip ettiği Uluslararası Yetenek Programı'na başvuran toplam 6 binin üzerinde genç arasından online değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen 73 genç yetenek Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Bankandan farklı konuşmacıların adaylarla buluştuğu kampa katılan genç yetenekler bir gün boyunca ING Türkiye yönetimi ve çalışanları ile genel müdürlük binasında bir araya gelirken, kurumu ve iş kollarını yakından tanıyarak kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirdiler, vaka çalışmalarına katıldılar.

"Uluslararası yetenek programımız ile gençlere geleceklerini şekillendirme olanağı sunuyoruz"

Uluslararası Yetenek Programı ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, "Banka olarak genç yeteneklere kendi olabilecekleri, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı stratejimizde önceliklendiriyoruz. Uluslararası yetenek programımız ile gençlere hem kendi kariyer yollarını belirleme hem de geleceklerini şekillendirme olanağı sunuyoruz. Bu programda yer almaya hak kazanan genç yeteneklerimiz yurt dışında gerçekleşen eğitim programlarını da içeren toplam iki yıllık süreçten sonra ING globaldeki seçeneklerden de faydalanarak kariyerlerine devam edebiliyorlar. Bununla birlikte çalışanlarımızın yeteneklerine uygun bir pozisyonda çalışmalarının başarı için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaca hizmet eden Practica Kamp da oldukça değer verdiğimiz bir uygulamamız. Bu sene de oldukça güzel bir Practica Kamp geçirdik, ING ailesine katılacak yeni genç yeteneklerimizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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