ING Türkiye, 2024 Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ING Türkiye, 2024 yılı üçüncü çeyreğine yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif toplamı 187.2 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 94.7 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere ekonomiye toplamda 115 milyar TL tutarında kaynak sağladı.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, 2024 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek konsolide aktif toplamı 187.2 milyar TL, net karı ise 2.2 milyar TL oldu. Toplam özkaynakları 19.1 milyar TL olarak gerçekleşen banka, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine 94.7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 115 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat büyüklüğü ise 124.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği merkeze alarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük"

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz şunları söyledi: "Jeopolitik risklerin küresel ekonomide dengeleri zorladığı, yurt içinde ise enflasyonla mücadelenin temel politika önceliği olarak öne çıktığı bu dönemde, biz de dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği merkeze alarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Bu kapsamda, bu çeyrekte finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, sektör ortalamasının üzerinde büyüme rakamlarına ulaştık. Bir önceki çeyreğe göre mevduatta ve aktif büyüklüğümüzde yüzde 17 oranında artış kaydettik, ayrıca ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini bu üç aylık sürede yüzde 13 oranında artırdık."

"150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladık"

Bu dönemde ülke ekonomisini desteklerken aynı zamanda Türkiye'de hızlı büyüme hedeflerine güçlü adımlarla ilerlediklerini aktaran Gökgöz, "Halihazırda kuvvetli sermaye yapımızı daha da desteklemek, fonlamamızı çeşitlendirmek ve büyümemizi sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladık. Bankamızın uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan bu işleme gösterilen yüksek ilgi ülkemize ve bankamıza duyulan güveni yansıtıyor" diye konuştu.

"Yenilikçi ürünlerimizle ve kampanyalarımızla müşterilerimize kazandırmaya devam ettik"

Ülke ekonomisini desteklerken aynı zamanda müşterileri için yenilikçi çözümler geliştirdiklerini aktaran Gökgöz, "Kazandıran dijital banka anlayışımızın yansıması olarak yenilikçi hizmetleri hayata geçirmeye devam ettik. Bu kapsamda 2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile maaşını gönderenlere Turuncu Hesap'ta birikimlerini değerlendirebilme ve Turuncu Ekstra programı ile nakit promosyon kazanabilme imkanı sunduk" dedi.

Tüzel müşterileri için de yenilikçi dijital çözümler sunan banka, bu dönemde limited şirketlere şubeye gitmeye gerek kalmadan ING Mobil üzerinden müşterileri olabilme fırsatı sundu. ING Türkiye ve Allianz Türkiye ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirerek güçlerini birleştirdi.

Müşterilerine fayda ve katma değer oluşturabilecek iş ortaklıklarını önceliklendiren banka, Türk sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Allianz Türkiye ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında, ING Türkiye'nin müşterilerine sunduğu hayat sigortaları, Allianz Türkiye'nin sağladığı ürünlerden oluşacak. Genel Müdür Alper Gökgöz, benzer vizyon ve kültüre sahip, Avrupa merkezli iki kurumun bu iş birliği ile daha da güçleneceğine inandıklarını belirtti. - İSTANBUL