ING Leasing'den KOBİ'lere 20 milyon avro destek

ING Türkiye'nin iştiraki ING Leasing, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayan çevre dostu yatırımlarını desteklemek amacıyla uluslararası kredi fonu Green for Growth Fund SA (GGF) ile finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda ING Leasing, KOBİ'lerin daha verimli, çevreye duyarlı ve rekabetçi olmasına katkı sağlayacak yatırımları desteklemeye öncelik veriyor.

Bu kapsamda Finance in Motion danışmanlığında gerçekleşen anlaşmayla, ING Leasing, GGF'den iki yıl geri ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli 20 milyon avro tutarında kaynak sağladı.

Türkiye sanayisinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi hedefleyen ING Leasing, bu kaynakla KOBİ'lerin enerji verimliliğini artıracak yatırımlara finansman sağlayacak.

Alman Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Birliği, Almanya ve uluslararası finans kuruluşlarının stratejik yatırımlarıyla desteklenen GGF, Türkiye'de Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlıyor.

ING Leasing'in uluslararası finans dünyasındaki güvenilir ve stratejik konumunu güçlendirmeyi de amaçlayan anlaşmanın imza törenine, ING Türkiye Genel Müdürü Onur Gül ile GGF'nin fon danışmanı ve Finance in Motion Bölge Direktörü Burcu Karpuz katıldı.

"Ülkemizin dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Onur Gül, global ağdan aldıkları güçle ve ING Türkiye'nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerinin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmasına imkan sağlamak amacıyla ihtiyaçlara özel çözümler sunduklarını aktardı.

KOBİ'ler için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarının, uzun vadeli rekabetin temel şartı olduğuna değinen Gül, "Bu doğrultuda, GGF ile imzaladığımız bu anlaşmayla hem çevre dostu hem de teknoloji odaklı yatırımlar için kaynak sağlayarak ülkemizin dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, uluslararası bir finansal kurum aracılığıyla fonlama sağlamaktan gurur duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, uluslararası finans kuruluşlarının ING Leasing ve ülkemize duyduğu güveni ortaya koyuyor. Bu işlemi, aynı sektörde güven ve istikrarı güçlendiren, ING Leasing'in uluslararası finans ekosistemindeki etkinliğini ortaya koyan bir adım olarak konumluyoruz. Uluslararası kaynaklara erişimi olan, güvenilir ve stratejik bir iş ortağı olarak müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

GGF Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Simon Gupta da ING Leasing ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklık aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik dönüşümü desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Gupta, "Sürdürülebilirlik teması altında GGF kredisi ile yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı, ülkenin düşük karbonlu ve dijital olarak etkinleştirilmiş bir ekonomiye geçişini hızlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Finance in Motion GGF Fon Direktörü Borislav Kostadinov ise Türkiye'deki KOBİ'ler arasında enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği artıracak yatırımları desteklemek amacıyla ING Leasing ile güçlerini birleştirmekten mutluluk duyduklarına değinerek, "Bu ortaklık, işletmelerin daha dirençli ve geleceğe hazır hale gelmelerini sağlama konusundaki ortak kararlılığımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.