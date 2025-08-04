ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir

ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
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Hollanda merkezli uluslararası banka ING, Türkiye'nin enflasyon görünümüne dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. Banka, 2025 yılı sonunda yıllık enflasyonun %30'un altına düşebileceği öngörüsünde bulundu. Raporda, temmuz ayı enflasyonundaki yükselişin hükümetin vergi ayarlamalarından kaynaklandığı ifade edilirken bu artışın geçici olduğu belirtildi. ING, enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti.

Dev banka ING Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna dair tahminde bulundu. Raporda, temmuz ayı enflasyonundaki yükselişin büyük ölçüde hükümetin yaptığı fiyat düzenlemeleri ve otomatik vergi ayarlamalarından kaynaklandığı ifade edildi. Ancak bu artışın geçici olduğu ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşüş trendine gireceği belirtildi.

ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir

YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

ING, kur, ücret, vergi ve emtia fiyatlarında olağan dışı bir gelişme yaşanmaması halinde, 2025 yılı sonunda enflasyonun %30'un altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 35 SEVİYESİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Banka ayrıca para politikasıyla ilgili beklentisini de paylaştı. Rapora göre, olumlu senaryonun devam etmesi halinde TCMB politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesinde olması öngörülüyor. ING, enflasyonda düşüşün sürmesi ve makroekonomik istikrarın korunması durumunda para politikasında daha temkinli bir duruş beklendiğini de vurguladı.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReşat Töre:

Rüyasındamı görmüş ING her şey pahalanıyor halk pazardan meyva alamıyor at yalanı bilmem ne yapıyım inananı

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