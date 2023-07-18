İnegöl Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesinde 60 Araçlık Tır Parkı Hizmete Girdi

İnegöl Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesinde belediyeye ait arazi ve civarında yaptığı kamulaştırmalarla 8 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği 60 araçlık tır parkını hizmete açtı. Tır parkı, lojistik alanında düzen sağlamayı ve şoförlerin güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır.

İnegöl Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesinde belediyeye ait arazi ve civarında yaptığı kamulaştırmalarla 8 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği 60 araçlık tır parkı hizmete girdi.

İnegöl Belediyesi, tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan lojistik alanında hem bir düzen sağlayacak hem de şoförlerin güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri alan oluşturmak üzere çalışmalarını tamamladı. Organize Sanayi Bölgesinde kamyoncular garajı yakınında bulunan belediyeye ait bir alan etrafında farklı parseller de kamulaştırılarak 8 dönümlük alan oluşturuldu. Bu alan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeyle 60 araçlık tır parkı olarak düzenlendi.

Yeni tır parkı, düzenlene törenle hizmete açıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'de lojistik anlamında çok kıymetli işler yapılıyor. Bu da en başta mobilya kümelenmesinin ve diğer karma sektörlerin, sanayideki üretimin bize kazandırdığı bir alan. Kamyoncular garajımız burada İnegöl'ün yükünü taşımaya devam ediyor. Ben her birine çok teşekkür ediyorum. İnegöl'ü anlatırken belki mobilya diye anlatıyoruz. Ama tedarik zincirini kopardığınız anda ürettiğiniz hiçbir şeyi bir yere ulaştırma şansınız yok. Dolayısıyla lojistik, ulaşım ve bu hizmetleri yapan tüm nakliyat şirketleri ile kooperatiflerimiz çok kıymetli bir işi yerine getiriyorlar" diye konuştu.

Alanda yapılan çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti:

"Yük taşıyan araçların burada güvenli şekilde parklanmalarını sağlamış olduk. Şoför arkadaşlarımızın da herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek kalmayacak. İnegöl büyümeye devam ediyor. Sanayi yapıları giderek artıyor. Yeni sanayi alanı ihtiyacı bizlere sürekli iletiliyor. Üretim alanlarını arttırabilmek adına yeni alanları çalışmaya devam ediyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, "Çok güzel bir alan olmuş. Ülkemiz yaklaşık 5-6 yıldır bütün dünya ile birlikte pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Şubat ayında yaşadığımız deprem ile beraber önemli sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Tüm dünyada özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber nakliye ve benzin fiyatları artarak üretim durma aşamasına geldi. Tarım ve sanayi ürünlerinin üretilemez hale geldiği bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye hem devletin destekleri hem de özel sektörün gayretleriyle üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Bütün bu süreçler sonucunda yaşadığımız ufak tefek sorunlarımız var. Belki hayat pahalılığıyla ilgili bazı meselelerimiz var. Ama Allah'ın izniyle hep beraber üretmeye, satmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesimi ile tır parkının açılışı gerçekleştirildi. Alanda kurban kesimi de yapıldı. - BURSA