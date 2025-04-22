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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
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Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti. Kuruluş, bu yıl için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için yeni büyüme beklentisini açıkladı. Daha önce yayımladığı raporda 2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngören IMF, yeni tahminini yukarı yönlü revize etti. Çok sayıda verilerin değerlendirilmesi sonucu IMF bu oranı yüzde 2,7'ye çıkardı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ticaret savaşlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk üzerine risk havası yayılıyor. Ekonomistlerin uyarılarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik ek gümrük vergileri getirdi. Ardından da Fed Başkanı Powell'ı tehdit etmesiyle altın fiyatları fırlarken küresel ekonomide adeta deprem etkisine neden oldu. Bu riskleri değerlendiren IMF ise küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. IMF'nin son açıklamasında küresel ekonomi için daha önce yapılan yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekildi.

GELECEK YIL İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 22,8

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü.

2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1.2 olarak belirtildi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

bayağı artırmış

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Haber YorumlarıI. Borrel:

IMF defolup gitmişti hani, Türkiye hakkında ne yorum yapıyor yine. Elini cebimize tekrar sokmuş galiba.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ekonomi büyüyorsa neden bütün yatırımlarınızı çektiniz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yakan öyle kötü bir şey ki, inandiriciliginizin kalmadığı düşünen o kadar çok insan var ki! Her tahmininiz para ile yapilmisntahminler. Memleketimin enflasyonu % 85 dir. Kendimizi boşuna kandırmayalım. Ramazan ayını boşladınız bir parça düşecek gibi olan oran mahvoldu gitti. Firmalara yazdığınız cezalar bizlere zam olarak geri geliyor. Ne kadar çaba göstermeniz de biz hurda ne kadar ürün varsa yiyoruz. Raf ürününe yapılan tahlil ile fabrikalar ikinci işlemlerinde kesinlikle KAPATILMALI.

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Haber YorumlarıNaci Bal:

Bizden borç para isteyen İMF'nin ne haddine alala :)

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Verin gazı bizimkiler de gerçek zannedecek, bu kedi ise ciğer nerede misali

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