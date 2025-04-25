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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin büyüme performansında geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivmenin etkisinin görüldüğünü belirterek, büyüme tahminini revize etti. Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisinin büyüme performansında geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivmenin etkisinin görüldüğü ve bunun da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesini sağladığını ifade etti.
IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

AA muhabirinin Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli." dedi. Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programının ise ilerlediğini, ekonomi ekibinin dezenflasyon programını uyguladığını söyledi.

"DEZENFLASYON PRGORAMININ HIZLANMASI GEREKİYOR"

Alfred Kammer, dezenflasyon sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun da daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimini gerektirdiğini belirterek, bunun temel dayanağının daha sıkı bir maliye politikası olduğunu aktardı.

Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası." diye konuştu.

BU YIL YİNE REVİZE EDİLMİŞTİ

IMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini sabit tutmuştu.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Imf bunları söylemen için ayrıca para alıyormusun çünkü biz bir sey görmediğimiz gibi inanmıyoruz da

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