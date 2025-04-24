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IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor

IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Suriye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Suriye'nin kurumlarını yeniden inşa etmesine, böylece dünya ekonomisine dahil olmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Georgieva, IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bu hafta içinde Suriye ile toplantı yaptıklarını söyledi.

"DÜNYA EKONOMİSİNE DAHİL OLABİLİRLER"

Suriye'den Merkez Bankası Başkanı ile Maliye Bakanının 20 yıldan uzun süredir ilk kez Bahar Toplantıları'na katıldığını belirten Georgieva, "Niyetimiz, her şeyden önce, kurumlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak, böylece dünya ekonomisine dahil olabilirler." dedi.

"DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADIK"

IMF Orta Doğu ve Orta Asya Departmanı Direktörü Jihad Azour da Orta Doğu ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Suriye ile görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin savaş nedeniyle son 15 yıldır uluslararası arenada bulunmadığına işaret eden Azour, ülkenin 2011'den bu yana kurumla etkileşiminin oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Azour, IMF'nin Suriye ile son 4. Madde istişaresini 2009'da gerçekleştirdiğini anımsattı.

Uluslararası toplumun Suriye'nin uzun süren bir savaşın ardından nasıl toparlanabileceğini görmek için aktif bir şekilde devreye girdiğini belirten Azour, şubatta bir hazırlık toplantısı yaptıklarını, bölgesel kurumlar ve uluslararası toplumun bir araya gelerek bir sonraki takip ve koordinasyon toplantısının yapılmasında mutabık kaldığını aktardı.

Azour, koordinasyon toplantısının da salı günü gerçekleştirildiğini kaydederek, uluslararası kurumların temsilcilerinin Suriye'nin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bir koordinasyon çerçevesi geliştirmek amacıyla bir araya geldiğini anlattı.

Jihad Azour, "Fon, uluslararası toplumu ve Suriye ile olan etkileşimini desteklemek için sürece dahil oldu. Makroekonomik durum ve kurumsal kapasiteye ilişkin değerlendirmemize halihazırda başladık ve Suriyeli yetkililerle temaslarımızı sürdürmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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