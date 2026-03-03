Haberler

IMF, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik faaliyetleri aksattığına işaret etti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'daki ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar, enerji fiyatlarında artışlar ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların gözlemlendiğini duyurdu. Kurum, mevcut belirsizliğin küresel ekonomik durumu olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
