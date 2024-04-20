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IMF Başkan Yardımcısı, Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı! "Mükemmel sohbet"

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IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, yaptığı paylaşıma "Türkiye Maliye Bakanı ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine muhteşem görüşme." notunu düştü.

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet' başlığıyla paylaştı.

IMF BAŞKAN YARDIMCISI VE BAKAN ŞİMŞEK AYNI KAREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'na katıldı. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Bakan Şimşek, bir takım temasların ardından düzenlenen forumda da konuşma yaptı. ABD ziyaretinde en dikkat çeken detay ise IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile verdiği poz oldu.

IMF Başkan Yardımcısı, Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı! 'Mükemmel sohbet'

"MUHTEŞEM GÖRÜŞME"

Gopinath, Bakan Şimşek ile karşılıklı sohbet ederken ve el sıkıştıkları kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Maliye Bakanı ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine muhteşem görüşme." ifadelerini kullandı ve Mehmet Şimşek'i etiketledi.

IMF Başkan Yardımcısı, Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı! 'Mükemmel sohbet'

BAKAN ŞİMŞEK'E POLİTİKA ÖVGÜSÜ

Toplantıda, Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki 'reform programını' desteklediklerini ifade etti. Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi. Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı" dedi.

Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok" şeklinde yanıt verdi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Maliye Finans Politika Dünya Ekonomi Haberler

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