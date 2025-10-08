Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri için ABD ile görüşüldüğü kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri için ABD ile görüşmeler yaptığı iddiası kamuoyunda infial yarattı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN İDDİALARA YANIT

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir.

"PİLOT TESİS FAALİYETTEDİR"

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir.

Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

inşallah öyledir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Nadir elementleri kimse peskes cekemez. Ne elementler nede bu ülke onlarin babasinin tapulu malidir. Aksi halde vatanhainligi ile yargilanmalari icin harekete gecilmelidir.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzdemir vahap:

Eyvah evah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdülhamit:

Sert bir piyasa çöküşünün ardından kripto hayallerimin sona erdiğini düşünmüştüm. Ancak Limudia'nın platformu ve işlem stratejisi sayesinde hızla toparlandım ve şu anda cüzdanımda 277.000 dolar var. Çeşitlendirilmiş yaklaşımı benim için çığır açtı. Kripto para konusunda güvenilir bir rehber arıyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Zamanında bor madeni içinde " öyle bir şey yok " deniliyordu..da bor madenine öyle bir şey olmadı mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladı vahşice katledilen acılı anneden vahim iddia: Kocamı da öldürmüş olabilir

İki evladı vahşice katledilen acılı anneden vahim iddia
Efsane kaleci 82 yaşında maça çıktı! İşte sonuç

Efsane kaleci 82 yaşında maça çıktı! İşte sonuç
Dev market zinciri satılıyor mu? Şirketten KAP açıklaması geldi

Dev market zinciri satılıyor mu? Şirketten KAP açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.