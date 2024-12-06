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İLBANK'tan deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı

İLBANK'tan deprem bölgesine 104 milyar liralık altyapı yatırımı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehrin altyapısı için 104 milyar liralık finansman sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehrin altyapısı için 104 milyar liralık finansman sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin yeniden inşası için devletin tüm kurumları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İLBANK da depremin yaralarının sarılmasına altyapı çalışmalarıyla büyük katkı sağlıyor. İçme suyu, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon ile yağmur suyu hatları gibi çok sayıda projeyi 11 ilde eş zamanlı hayata geçiren İLBANK, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kalması için yoğun çaba harcıyor.

İLBANK, deprem bölgesinde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları için 96 milyar lirası uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 104 milyar liralık finansman desteği sağlıyor.

Deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları 11 bin kilometreyi buluyor

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, AA muhabirine, depremin ilk dakikalarından itibaren tüm ekiple deprem bölgesinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda 11 ilde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Türk, "İller Bankasının deprem bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar ağırlıklı olarak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları. Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre, bu altyapı çalışmalarının da toplam uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometreye tekabül ediyor. Yani şunu söyleyebilirim; deprem bölgesinde Türkiye'nin çevresini bir tur atacak kadar altyapı faaliyeti devam ediyor." diye konuştu.

Türk, depremden etkilenen illeri geleceğe hazırlamak adına ciddi bir finans çalışması yürüttüklerinin altını çizdi.

Bu anlamda deprem bölgesinde kullanılmak üzere bütçe oluşturduklarını ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"Uluslararası finans kuruluşlarından deprem bölgesindeki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 96 milyar liralık bir bütçe oluşturduk. Kendi iç finansman kaynaklarımızla birlikte toplam bütçemiz 104 milyar liraya ulaştı. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisleri olmak üzere tüm bu çalışmaları İller Bankası eliyle yürütmekteyiz. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin; devletimiz çok güçlü, devletimizin tüm birimleriyle şehirlerimizi, alt ve üstyapılarıyla afetlere karşı dirençli, çevreci, enerji verimli, yemyeşil ve sıfır atık konseptine sahip bir şekilde ayağa kaldıracağız inşallah."

11 ilde altyapı yeniden inşa ediliyor

İLBANK desteğiyle depremden etkilenen illerde tamamlanan, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları şöyle:

"Hatay'da tamamlanan altyapı çalışması 52, devam eden 5, planlanan ise 17. Kahramanmaraş'ta tamamlanan altyapı çalışması 15, devam eden 14, planlanan 12. Adıyaman'da, tamamlanan altyapı çalışması 8, devam eden 4, planlanan 7. Malatya'da tamamlanan altyapı çalışması 22, devam eden 2, planlanan 8. Gaziantep'te tamamlanan altyapı çalışması 10, devam eden 3, planlanan 12. Osmaniye'de tamamlanan altyapı çalışması 5, devam eden 1, planlanan 9. Adana'da tamamlanan altyapı çalışması 4, devam eden 5, planlanan 7. Şanlıurfa'da tamamlanan altyapı çalışması 10, devam eden 3, planlanan 15. Diyarbakır'da tamamlanan altyapı çalışması 1, planlanan 6. Kilis'te devam eden altyapı çalışması 1, planlanan 5. Elazığ'da devam eden altyapı çalışması 4, planlanan ise 7."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Ekonomi
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