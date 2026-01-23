İklimlendirme sektörünün ihracatı 2025'te yaklaşık 7,4 milyar dolarla rekor kırdı

İklimlendirme sektörünün ihracatı 2025'te yaklaşık 7,4 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye ekonomisi, üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif ayrışmayı başardı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'te yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolar oldu. Söz konusu iklimlendirme sektörünün ihracatı yüzde 3,5 artarak 7,4 milyar dolara yaklaştı. Söz konusu rakam iklimlendirme sektörünün en yüksek yıllık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Sektörün söz konusu yılda toplam ihracattaki payı ise yüzde 3,1 oldu.

Geçen yıl iklimlendirmede en fazla ihracat 772,8 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 545 milyon dolarla Birleşik Krallık, 368,1 milyon dolarla İtalya, 319,1 milyon dolarla Fransa, 297 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 277,7 milyon dolarla Romanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında 104,1 milyon dolarla Almanya zirvede yer aldı. Onu 59,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 48,2 milyon dolarla Fransa, 42,6 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Geçen yıl iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapılan il, 2 milyar 854 milyon dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti.

Bunu 882,3 milyon dolarla Manisa, 603,1 milyon dolarla Bursa, 579 milyon dolarla Kocaeli ve 551,1 milyon dolarla İzmir izledi.

"İhracatta Avrupa pazarı öne çıktı"

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, AA muhabirine, sektör açısından oldukça dinamik bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

İhracatta özellikle Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarının öne çıktığını dile getiren Şanal, "HVAC-R sektörünün enerji verimliliği yüksek ürünleri ve yenilenebilir enerji uyumlu çözümleri büyük talep gördü. Başarılı ürün grupları arasında merkezi iklimlendirme sistemleri, enerji tasarruflu klimalar ve soğutma üniteleri ön plana çıktı." dedi.

Şanal, geçen yıl küresel ham madde fiyatlarındaki dalgalanma, lojistik maliyetlerindeki artış ve farklı pazarlardaki sert rekabet gibi zorluklarla karşılaştıklarını ifade ederek, 2026'yı "uluslararası pazarlarda rekabet gücünü test etme" yılı olarak nitelendirdi.

Tesisat, sistem ve elemanları grubunda 2,78 milyar dolar ihracat

Mehmet Şanal, geçen yıl sektörde en çok ihracat yapılan ürün gruplarından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl tesisat sistem ve elemanlarında 2,78 milyar dolar, ısıtma sistem ve elemanlarında 1,42 milyar dolar, soğutma sistem ve elemanlarında 1,23 milyar dolar, havalandırma sistem ve elemanlarında 943 milyon dolar, klima sistem ve elemanlarında 833 milyon dolar ve yalıtım malzemelerinde 177 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracatımızın neredeyse yarısı her zaman olduğu gibi yine Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Sektörümüz, ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi birçok alt bileşenden oluştuğu için her alanın farklı öncelikleri bulunuyor. Bu durum, zaman zaman ortak politika ve strateji üretmeyi zorlaştırıyor."

"Sektörün en prestijli fuarlarına, zirvelerine ve kongrelerine katılacağız"

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Şanal, yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatarak, 2025 boyunca milli katılımlar, fuar katılımları, ticaret ve alım heyetleri organizasyonları düzenlediklerini kaydetti.

Küresel rekabette enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim standartlarına uyumun önemli bir maliyet unsuru oluşturduğuna değinen Şanal, "Bazı hedef pazarlarda karşılaşılan ticari engeller, sertifikasyon süreçleri ve yüksek lojistik maliyetleri de sektörün rekabet gücünü sınırlandırabiliyor." diye konuştu.

Şanal, AB tarafından atılan tüm adımları ve yürürlüğe giren regülasyonları takip ettiklerini ve ihracatçıları anında bilgilendirdiklerini belirterek, "Bu yıl ihracat hacmini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve sektörün sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye odaklanacağız." açıklamasında bulundu.

Bu kapsamda hayata geçirecekleri proje ve etkinliklerden bahseden Şanal, "Bu yıl ilk defa ABD'ye ticaret heyeti düzenleyeceğiz ve firmalarımızın bu pazarda daha aktif olmaları için adım atacağız. İlaveten sektörün en prestijli fuarlarına, zirvelerine ve kongrelerine katılacağız." bilgisini verdi.

TİM verilerine göre, sektörün 2024 ve 2025'te en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: