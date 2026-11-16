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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'ne 80 destek beyanı, 271 somut taahhüt

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- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Ülkelerin ulusal koşullarını ve kapasitelerini dikkate alan bu taahhüt, hükümetlere, sanayi kuruluşlarına, yatırımcılara ve araştırma kurumlarına söz konusu öncelikleri somut taahhütlerle ilerletebilecekleri gönüllülük esasına dayalı bir çerçeve sunuyor" "Tüm ortaklarımızı Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'ne katılmaya, sürdürülebilir yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin faydalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla işbirliğimizi güçlendirmeye davet ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekanın çevresel etkilerinin azaltılmasını ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'ne 80 destek beyanı verildiğini ve 271 somut taahhütte bulunulduğunu bildirdi.

Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve COP31 Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen, "Yapay Zekaya İlişkin Üst Düzey Yeşil Dijital Eylem Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu.

Ülkelerin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için enerji üretiminde, mal ve hizmet üretim süreçlerinde ve doğal kaynakların kullanımında köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kacır, yapay zekanın çevresel etkilerinin azaltılması ve bu teknolojinin sanayinin modernizasyonu, enerji verimliliğinin artırılması, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi ve yeşil kalkınmanın hızlandırılması amacıyla sunduğu potansiyelden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin bu anlayışı somut adımlarla hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, haziranda 2030 Yapay Zeka Eylem Planımızı açıkladı. Söz konusu plan, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki kapasitesini nasıl geliştireceğini ve bu teknolojiyi ekonominin farklı alanlarında nasıl kullanacağını ortaya koyuyor. Yapay Zeka Eylem Planımız kapsamında, 2030'a kadar ağırlıklı olarak özel sektör kaynaklarından en az 10 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesini ve en az 1 gigavatlık veri merkezi kapasitesine ulaşılmasını hedefliyoruz. Bu kapasite artışında, enerji ve su verimliliğine öncelik vereceğiz. Uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları yoluyla kullanılan elektriğin en az yüzde 60'ının, düşük karbonlu kaynaklardan karşılanmasını amaçlıyoruz. Yapay zeka gelişim bölgeleri ve sanayi pilot projeleri aracılığıyla ileri bilgi işlem ve araştırma kapasitesini akıllı üretim, enerji, tarım ve afet yönetimi alanlarındaki somut uygulamalarla buluşturacağız. Sanayide hayata geçireceğimiz pilot projelerde verimlilik veya kalite açısından en az yüzde 10 iyileşme sağlamayı, başarılı uygulamaları ise diğer tesislere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

"Türkiye ortak çabaya katkıda bulunmaya hazır"

Her ülkenin kendi ihtiyaçları ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda, yapay zeka teknolojilerini geliştirme ve kullanma fırsatına sahip olması gerektiğine işaret eden Kacır, yapay zekanın geleceğinin yalnızca teknolojik gelişmelerin doğal seyrine bırakılamayacağını vurguladı.

Kacır, bu doğrultuda, Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'nün yapay zekanın çevresel etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısının artırılması olmak üzere, iki temel önceliği bir araya getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taahhüt, sorumlu teknoloji geliştirilmesini, çevresel etkiler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanmasını ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka teknolojilerine erişimini kolaylaştıracak daha güçlü uluslararası işbirliğini teşvik ediyor. Ülkelerin ulusal koşullarını ve kapasitelerini dikkate alan bu taahhüt, hükümetlere, sanayi kuruluşlarına, yatırımcılara ve araştırma kurumlarına söz konusu öncelikleri somut taahhütlerle ilerletebilecekleri gönüllülük esasına dayalı bir çerçeve sunuyor. 16 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'nün 80 destek ve 271 somut taahhüt aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, gelişen teknolojik ve endüstriyel kapasitesiyle bu ortak çabaya katkıda bulunmaya hazır. Bu doğrultuda tüm ortaklarımızı Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'ne katılmaya, sürdürülebilir yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin faydalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla işbirliğimizi güçlendirmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA
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