Üye Girişi
Haberler

İklim Değişikliği Birleşik Krallık ve İrlanda'da Sellere Yol Açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) grubunun parçası olan ve İrlanda, Birleşik Krallık ve Hollanda'nın meteoroloji kurumlarından 22 araştırmacı, Birleşik Krallık ve İrlanda'da Ekim 2023-Mart 2024 döneminde görülen kuvvetli rüzgarlı ve fırtınalı hava üzerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisini inceledi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar üzerindeki etkisini anlamak için hava durumu verilerini ve iklim modellerini dikkate alarak, bu tür olayların küresel sıcaklık artışının 1,2 derece arttığı bu dönem ile daha soğuk olan sanayi öncesi dönemdeki iklim koşullarının nasıl değiştiğini analiz etti.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkeler 14 şiddetli fırtınadan etkilendi. Babet, Ciaran, Henk ve Isha fırtınaları, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta şiddetli sellere, en az 13 kişinin ölümüne, evlerde ve altyapıda ciddi hasara yol açarken, elektrik kesintileri, seyahat iptalleri, mahsul ve hayvan kaybına da neden oldu.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, Ekim 2023-Mart 2024 döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da görülen fırtına ve fırtınadan kaynaklanan yağışları yaklaşık yüzde 20 daha yoğun hale getirdi.

Bilim insanları, sanayi öncesi dönemde 50 yılda bir görülebilecek fırtına kaynaklı yağışların her 50 yılda bir olduğunu ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu tür hava olaylarının her 5 yılda bir görülebileceğini tespit etti.

"Birleşik Krallık ve İrlanda, daha nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya"

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu Met Office Ulusal İklim Bilgi Merkezi Bilim Müdürü Mark McCarthy, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, bu sonbahar ve kış döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da "hiç bitmeyecek" gibi görünen yağış gerçekleştiğini belirterek, "Gelecekte yağışlı sonbahar ve kışlarda artış bekleyebiliriz. Bu yüzden değişen iklime uyum sağlamamız, yağışlardaki artışlara karşı daha dirençli hale gelmemiz için önemli." ifadesini kullandı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Sarah Kew de iklim değişikliği nedeniyle Birleşik Krallık ve İrlanda'nın daha rutubetli, nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin güçlü fırtına üzerindeki etkisi kısmen daha az olsa da sonbahar ve kış yağışlarının çok daha ağır hale geleceğini dile getiren Kew, "Bu durum, kentsel ve tarımsal alanlara daha zarar verici ve bazen ölümcül seller getirecektir. Dünya, emisyonları net sıfıra indirene kadar iklim ısınmaya, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yağışlar ise şiddetlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Birleşik Krallık Fırtına Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

Bakmadan Geçme

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title