İki aydır yağışların etkili olduğu Karadeniz'de fındıkta 'külleme hastalığı'

ORDU'da yağış nedeniyle yapılamayan kimyasal müdahale, fındık bahçelerindeki külleme hastalığınının daha da yayılmasına neden oldu.

ORDU'da yağış nedeniyle yapılamayan kimyasal müdahale, fındık bahçelerindeki külleme hastalığınının daha da yayılmasına neden oldu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, mayıs ve haziran ayında il genelinde 40 gün yağışın etkili olduğunu ve bu nedenle üreticilerin bahçelerde kimyasal mücadele yapamadığını söyledi. Bu durumun hastalığın yayılmasındaki en büyük etken olduğunu belirten Akça, "Külleme hastalığı nedeniyle bu yıl rekolte yüzde 10-15 aralığında bir düşüş gösterir" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son dönemlerde kış aylarının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, fındıkta, üreticilerin kabusu olan hastalıklar ve zararlı böcek türlerinin artışını tetikledi. Yılda yaklaşık 500 bin ton üretilerek, 110'dan fazla ülkeye ihracat edilip, 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanan fındıkta yaklaşan hasat öncesinde, son yağışlarla birlikte çotanaklarda ve yapraklarda görülmeye başlayan 'külleme' hastalığı, üreticiyi tedirgin ediyor. Türkiye'nin stratejik ürünleri arasında yer alan fındık ile ilgili uzmanlar, küresel ısınmanın, iklim parametrelerini etkileyerek, ani iklim değişikliğine yol açtığına dikkat çektiği durumun; verim ve kaliteyi olumsuz etkilediği, ekonomik olarak da kayıplara yol açtığını belirtiyor.