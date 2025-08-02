İhracat Temmuzda Yüzde 11 Arttı, Rekor Seviye

İhracat Temmuzda Yüzde 11 Arttı, Rekor Seviye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayında ihracatın yıllık yüzde 11 artarak 269,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bakan, bu güçlü performansın Türkiye'nin dış ticaret dinamikleri ve küresel ekonomi içindeki konumu açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir. Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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