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İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Malatya ve Elazığ'da Düzenlenecek

İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Malatya ve Elazığ'da Düzenlenecek
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Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve yerel ticaret odalarının iş birliğiyle düzenlenecek olan eğitim programı, ihracat süreçleri ve devlet destekleri hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Eğitimler 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" gerçekleştirilecek.

Eğitimler Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla 6 Kasım 2024'te Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve 7 Kasım 2024'te Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Mehmet Şirin Budancamanak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı seminere katılımın ücretsiz olduğunu belirterek, seminere katılmak isteyen firmaların Ajansın web sayfasında bulunan linkten başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi.

Programa kayıt yaptıran ve eğitimlere katılım sağlayanlara katılım belgesi verileceğini ifade eden Budancamanak: "Seminerlere katılımınız, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan devlet yardımları, Bakanlığın güncel çevrimiçi hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin kritik konularında deneyimli uzmanların sunumlarıyla bilgi edinmeniz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu program, mevcut ihracat faaliyetlerinizin geliştirilmesi, yurtdışı pazarlarda rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılma hedeflerinize ulaşmanızda değerli katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetim malatya Ekonomi İhracat Eğitim Elazığ

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