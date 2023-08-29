İHA'ların Bitki Koruma Ürünü Kullanımında İzinsiz Kullanıma Yaptırım Uygulanacak

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, insansız hava araçlarının (İHA-dron) bitki koruma ürünü (BKÜ) çerçevesinde izinsiz kullanılmasında idari ve hukuki yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

İnsansız hava aracı sistemlerinin (İHA) bitki koruma ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanılması, "İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge" hükümlerine göre yürütülüyor. İHA sistemlerinin BKÜ uygulamalarında kullanılmasına yönelik çeltikte çeltik yanıklığı hastalığı ile ilgili 'Standart İlaç Deneme Metotları' çalışmaları tamamlanmış ve bu çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Kimyasalları Havadan Uygulama, Takip ve Denetim Kurulu tarafından uygun bulundu. Buna göre, sadece çeltik yanıklığı hastalığına karşı İHA sistemleri ile BKÜ uygulaması yapılabilecek.

"İzinsiz kullanıma hukuki ve idari yaptırım uygulanacak"

Konu ile ilgili açıklama yapan İbrahim Sağlam, "İlimizde çeltik yanıklığı hastalığına karşı yapılacak İHA sistemleri ile BKÜ uygulamalarında öncelikle il müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir. Şimdiye kadar il müdürlüğümüze izin almak için hiç bir başvuru olmamıştır. İzinsiz yapılacak olan İHA sistemleri ile BKÜ uygulamaları için il müdürlüğümüzce izin almayan kişi ve kuruluşlara idari ve hukuki yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Gerekli izinler için bilgi de veren Sağlam, "Çeltik yanıklığı hastalığına karşı İHA sistemleri ile BKÜ uygulamalarında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden İHA'lar kullanılmalıdır. Uygulama yapacak kişilerin, İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir. Bu kişilerin aynı zamanda BKÜ uygulama belgesi sahibi olmamaları durumunda, uygulamada BKÜ uygulama belgesi sahibi bir kişinin de bulunması gerekmektedir. Çeltik yanıklığı hastalığı dışında, İHA sistemleri ile BKÜ uygulamasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek; aksi durum tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve Sivil Havacılık Alanındaki Mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacaktır" diye konuştu. - SAMSUN