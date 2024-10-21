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İGSAŞ, Hatay'da Alp-Ateş Gübre Fabrikası'nı Satın Aldı

İGSAŞ, Hatay'da Alp-Ateş Gübre Fabrikası'nı Satın Aldı
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Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden İGSAŞ, Hatay'da Alp-Ateş Gübre Fabrikası'nı satın alarak tarımsal üretim kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. Bu satın alım, şirketin NPK gübre üretim kapasitesini yüzde 10'dan yüzde 20'ye artırdı.

Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden İGSAŞ, Hatay'da kurulu Alp-Ateş Gübre Fabrikası'nı satın aldı. NPK gübre üreten Alp-Ateş'in fabrika devrinin ardından İGSAŞ'ın tarımsal üretim kapasitesi 2 milyon tona ulaştı.

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden İGSAŞ, sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu stratejinin önemli bir adımı olarak Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren Alp-Ateş Gübre Fabrikası satın alındı. Şirket, bu yeni üretim tesisinin bünyesine katılmasıyla birlikte kompoze gübre segmentindeki toplam NPK gübre üretimi kapasitesini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkararak yıllık 2 milyon tonluk üretime ulaştı.

Hatay'daki yeni fabrikasıyla, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin NPK gübre ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İGSAŞ, ihracat pazarlarında da katma değerli ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yatırım sayesinde 150'si doğrudan, 200'ü dolaylı olmak üzere toplam 350 kişiye de istihdam olanağı oluşturulacak.

Şirketin yaptığı yeni yatırım hakkında değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "İGSAŞ olarak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük hasar gören bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek olmak amacıyla Hatay'da yatırım yapmaya karar vermiştik. Sunacağımız istihdam ve yeni iş imkanlarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da Hatay'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda da Hatay'ın Erzin ilçesinde üretim yapan Alp-Ateş Gübre Fabrikası'nı satın aldık. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Ünal, "Bu yeni yatırımımız ile NPK gübre kapasitemizi yaklaşık 1 milyon, tarımsal üretim kapasitemizi ise 2 milyon tona taşıdık. Bu satın alma İGSAŞ'ın gübre sektöründeki gücünü daha da pekiştirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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