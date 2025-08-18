Iğdır Üniversitesi'nden Yüksek Kaliteli Bal Hasadı

Iğdır yöresinde arıcılığı yaygınlaştırmak ve bal verimini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı eteklerinde üretilen balın hasadına başladı.

Iğdır Üniversitesi, "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında arıcılığın bölge ekonomisine katkısının artırılması konusunda öncü rol oynamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından Ağrı Dağı ve Pamuk Dağı eteklerinde 1250 rakımlı yerleşkede üretilen balın hasat dönemi başladı. ehit Bülent Yurtseven Kampüsü ve Pamuk Dağı eteklerindeki zengin floradan beslenen arılardan elde edilen bal, kendine özgü aroması, yüksek besin değeri ve doğal içeriğiyle dikkat çekiyor. Geven, kekik, ada çayı, lavanta ve akasya gibi bitki türlerinin yoğun olduğu bölgede üretilen bal ile hem yüksek aroma kalitesi hem de zengin besin içeriği öne çıkarılıyor. Hasat edilen ürünler Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından satışa sunulacak. - IĞDIR