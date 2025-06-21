IFW 2025'te sahne büyük isimlerin! Finans, teknoloji, Web3 ve gelecek masaya yatırıldı

İstanbul Fintech Week 2025'te; ekonomi duayeni Mahfi Eğilmez, TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, yazar ve nörobilimci Sinan Canan,Citi'nin Finansın Geleceği Başkanı Ronit Ghose ve alanında birçok uzman konuşmalar yaptı.

Etkinlik; dolu dolu geçen üç günün ardından, finansın geleceğine dair ezberleri bozan buluşmalar ve bize düşünmek için geride kalan konuşmalarla sona erdi. Yapay zekadan tokenizasyona, kuantumdan kriptoya kadar birçok başlığın konuşulduğu etkinlikte; kamu otoriteleri, akademisyenler ve sektör liderleri dikkat çeken tespitlerde bulundu.

"TEKNOLOJİYE KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Açılışın ikinci gününde sahneye çıkan ekonomist-yazar Dr. Mahfi Eğilmez, teknolojik gelişmelerin Türkiye finans sektörü üzerindeki etkisine dikkat çekerek gençlere önemli bir çağrıda bulundu: "İlk hesap makineleriyle yapılan IMF sunumlarından, bilgisayar tablolarına uzanan bu değişimi birebir yaşadım. Bugün yapay zekayla, üretkenliğin sınırları yeniden çiziliyor. Teknolojiye kayıtsız kalamayız. Onu doğru kullanmak ve fırsata dönüştürmek, genç neslin en büyük sorumluluğu. Ülkemizde bir nüve var. Bankacılık ve teknoloji gibi alanların birbiriyle kesiştiği yerler var. Bu başarıları tüm sisteme yaymak için genç kuşağa çok iş düşüyor."

Eğilmez, Türkiye'nin bankacılık ve finansal teknolojilerde birçok gelişmiş ülkenin önünde olduğunu vurgulayarak, bu alanlardaki başarıların tüm sisteme yayılması gerektiğinin altını çizdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YAPAY ZEKA VE ÖDEME SİSTEMLERİ VURGUSU

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, günde 15 milyon işlem gerçekleştiren FAST sistemiyle Türkiye'nin küresel ölçekte dikkat çeken bir ödeme altyapısına sahip olduğunu belirtti. Tokenizasyon, kuantum bilişim ve yapay zekanın ödeme sistemlerini nasıl dönüştüreceğine dair çarpıcı örnekler verdi. "Sınırlar, zorlandığında ortaya çıkar." diyerek teknolojide cesaretli adımların önemine vurgu yaptı.

KRİPTO VE GELENEKSEL FİNANS AYNI MASADA

BDDK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, geleneksel finans ve kripto dünyasının giderek daha fazla etkileşimde olduğunu söyledi. Güngör, "Artık kripto sektörü ile geleneksel finans arasındaki köprü kuruldu ve bu süreç geri döndürülemez." dedi.

PARANIN EVRİMİ: YAPAY ZEKA VE BLOKZİNCİRLE ŞEKİLLENEN GELECEK

Citi'nin Finansın Geleceği Başkanı Ronit Ghose, yeni kitabı Future Money ile birlikte sahnedeydi. Ghose, "Paranın geleceği bir teknoloji yarışından çok, kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayan çok katmanlı bir yapıya dönüşüyor." ifadesini kullandı.

İNSANLIK VE TEKNOLOJİ ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Nörobilimci Prof. Dr. Sinan Canan, modern dünyanın insan doğasıyla olan uyumsuzluğuna dikkat çekti. Canan, "Bolluk içindeyiz ama eksik hissediyoruz. Aşırı bağlıyız ama yalnızız." diye konuştu. Konuşmasında beden-zihin-ruh uyumunun, çağın hızına karşı en temel denge unsuru olduğunun altını çizdi.

FİNANSAL REGÜLASYONDA VİZYON VE CESARET

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, Türkiye'nin dijital bankacılıkta dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguladı: "Regülasyon yalnızca kural koymaz. Doğru ele alındığında ilerlemenin önünü açar."

İstanbul Fintech Week 2025, yalnızca teknolojiyi değil; insanı, geleceği ve sorumluluğu konuşan bir sahneye dönüştü.