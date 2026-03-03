Haberler

Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelerinden olağanüstü toplantı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji güvenliği üzerindeki etkileri nedeniyle üye ülkelerin olağanüstü toplandığını açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası petrol ve gaz tedarikinde yaşanan aksaklıklar gündemde.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların enerji güvenliğine etkileri nedeniyle IEA üye ülkelerinin olağanüstü toplandığını bildirdi.

Birol, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji güvenliği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, petrol ve gaz piyasasındaki durumu görüşmek ve aksaklıklara karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere, IEA üye ülkeleriyle olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Yapıcı diyalog için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması petrol ve doğal gaz tedarikinde önemli aksaklıklara yol açıyor.

Ayrıca, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından, şirketin dün buradaki LNG üretimini durdurması da piyasada enerji tedariki endişelerini artırıyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu