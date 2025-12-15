İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara dair bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, "2025 yılı Mart ayında 'Görev Puanı' sistemi getirdik. Atamamız, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla hakkaniyetli, şeffaf, kurumsal ve ihtiyaca uygun hale geldi." diye konuştu.

Yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladıklarını söyleyen Yerlikaya, bunun devam edeceğini, 2026'de genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, "standart kadro" çalışmalarını tamamladıklarını, çalışmanın, personelin dağılımının her ilde dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

"Çalışma sisteminde 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini" söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

"Bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Yerlikaya, söz konusu teklifin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsattı.

Yerlikaya,"Başlangıçla ilgili bölümün de Genel Kurulda bittiğini biliyoruz. Grubumuzdan aldığımız bilgi, ocak ayında huzurlarınıza gelecek. Gazi Meclisimizin takdirleriyle yasalaşacak." diye konuştu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana emniyet ve jandarma olarak denetimi artırdıklarını anlatan Yerlikaya, 2024 yılında 5 trafik kuralı ihlalinden yüzde 84 can kaybının olduğunu ve bir güncelleme ihtiyacı bulunduğunu gördüklerini dile getirdi. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'te 3 günde bir, kırmızı ışıkta insan öldü, 137 insan öldü. Bunu kabul edemeyiz. Bunun cezasının caydırıcılığı yok. Trafik güvenliğinden sorumluyuz. Cumhurbaşkanı'mızın bir hedefi var, 2030'un sonunda 'can kaybı ve ağır yaralanmaları en az yüzde 50 indireceğiz.' diyor. Hedefimiz bu. Bunu yapmak için Grubumuzun hazırladığı 36 maddelik kanun teklifi yasalaşırsa tıpkı yasa dışı çakarda olduğu gibi... 30 Kasım 2024'te Meclis'imiz bir maddelik kanun yaptı, ne oldu biliyor musunuz? 10 ay içerisinde denetimi yüzde 378 artırmamıza rağmen yasa dışı çakar yüzde 88 bitti. Türkiye'de bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var. 276 bin lira, 2 ay ehliyet, 2 ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza, sadece bir kişiye uygulandı. Caydırıcılık böyle bir şey."

"Yurt dışına gittiğimiz zaman orada her kurala uy, Türkiye'ye geldiği zaman uyma." ifadelerini kullanan Yerlikaya, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yerlikaya, bir trafik kuralı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, milletvekillerinin, Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'na yönelik sorularını şöyle yanıtladı:

"Ne hikmetse, yurt dışında bir ya da birileri, bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeye düşman olan kaçmış gitmiş buradan, defolmuş gitmiş... Onların yazmış olduğu düzmece raporların üzerine binin, doğru buraya gelin. Türkiye olarak başta organize suç örgütleri, uyuşturucu, insan ticareti, kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadelede kimlerle işbirliği yapıyoruz? Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Interpol, Europol başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içindeyiz. Bunlardan getir bir rakam, getiremezsin. Çünkü sözde hazırlanan endeksin herhangi bir resmi bağlayıcılığı yok."

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesinin ardından yaşanan olayların anımsatılması üzerine Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Yerlikaya,"Siz 'Mahkeme kararına uyduk.' deseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti. Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce 'İnfial oluşturmak gibi niyetimiz yok.' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle?" şeklinde konuştu.

"Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez"

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının silindiği iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Kesinlikle Maliye Bakanlığının veya Bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Vergiye ilişkin bütün muafiyetler Anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisna ve muafiyeti asla söz konusu değildir. Vergi harcamalarını kastediyorsanız onların tamamı kanunla düzenleniyor. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1,1 trilyon liradır. Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Tabii ki hükümetimiz ve Meclisimiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir."

Uzlaşma müessesesini 1963'ten beri bütün hükümetlerin uyguladığına dikkati çeken Şimşek, geçen sene, raporlar hatalı ve aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğine gidildiğini söyledi.

Şimşek, rezervlerin kalitesinin son dönemde yükseldiğini, rezerv artışının "carry trade" kaynaklı olmadığının altını çizerek, "Bütün carry trade'in yani swap stokunun tamamı 20 milyar dolar civarı. Bu da 123 milyar dolarlık artışın altıda biridir. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık, bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi swapları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır." ifadelerini kullandı.

Kamudaki taşıt sayısının savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç 1161 adet azaldığını vurgulayan Şimşek, tasarruf genelgesinin yayınlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısının da yüzde 19 azaltıldığını söyledi. Şimşek, taşıt konusunda tasarruf tedbirlerinin tam uygulandığını ve sonuç aldıklarını belirtti.

"Denetimlerde ceza kotası konulduğu" iddialarının kesinlikle doğru olmadığına işaret eden Şimşek, "Bizim böyle bir talimatımız asla olmamıştır, olmayacaktır. Biz vergi denetim birimlerimize hep şunu söylüyoruz: 'Lütfen rehberlik yapın, yol gösterin. Hatta eksikler varsa ceza vermeyelim, gitsinler beyannameleri düzeltsinler. Çünkü bizim maksadımız gönüllü uyumu artırmak.' Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vergi mükelleflerine etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını ve depreme müteakip hemen mücbir sebep hali ilan ettiklerini anımsatarak, bu kapsamda yaptıkları uygulamaları anlattı.

Bugün dahi hala depremden etkilendiğini ortaya koyan bütün mükelleflere mücbir sebep yolunun açık olduğu bilgisini veren Şimşek, "Mevcut vergi borçları faizsiz 24 aylığına taksitlendirilmiştir, hatta 250 bin liraya kadar teminat da istenmemektedir. Öbür konularda da her türlü kolaylığı sağlamaya yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şimşek, özellikle bütün bütçe görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) ilişkin birçok değerlendirme yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere ben şunu net bir şekilde ortaya koymak istiyorum: Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. TÜİK istatistikleri Eurostat gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bizim veriler Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, ILO gibi birçok kuruluşla işbirliği içerisinde ve onların da denetimine açık şekilde üretilmektedir."

"Yine bir borç, faiz, zam, vergi bütçesiyle geldiniz"

Genel Kurulda bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamu maliyesinde hak, hukuk, adalet olmadığını öne sürdü.

2026 yılı bütçesini eleştiren Erbakan,"İktidar olarak karşımıza 2026 bütçe kanunu adı altında bir çöküş bütçesiyle geldiniz. Yine bir borç, faiz, zam, vergi bütçesiyle geldiniz." sözlerini sarf etti.

Şahsı adına söz alan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise 12 milyon yeni yoksul oluştuğunu ileri sürdü.

Beslenme çantası boş bir çocuğun annesinin Meclis'te olması halinde bu bütçeye "evet" demeyeceğini söyleyen Baş, "Ay başında maaşını alıp eve gidene kadar bitiren, kirayı ödeyemeyen bir işçi baba 'evet' diyebilir mi bu bütçeye? Torunuyla pazara giden emekli amca, 'Onu bırak, onu bırak, onu da bırak' diye diye buraya gelse 'evet' diyebilir mi?" sorularını yöneltti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.