IC Enterra'nın Çelebi ve Kanara depolamalı RES projeleri için ÇED süreçleri tamamlandı
IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Tekirdağ'da geliştirdiği Depolamalı Çelebi RES ve Depolamalı Kanara RES projelerinin ÇED süreçlerini başarıyla tamamlayarak, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı aldı. Şirket, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin, Tekirdağ'da geliştirdiği Depolamalı Çelebi RES ve Depolamalı Kanara RES, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini başarıyla tamamlayarak ÇED olumlu kararlarını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan ve 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu büyüme stratejisini güçlendiren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirketin büyüme planları kapsamında, RES ve GES yatırımlarıyla birlikte enerji depolama projelerine odaklanması, şirketi sektörün öncü oyuncularından biri haline getiriyor.

IC Enterra, 5 Haziran 2024'te kamuoyuyla paylaştığı açıklamada toplam 485 megavat depolamalı üretim tesisi için tüm ön lisansları aldığını duyurmuş, ardından 1 Eylül 2025'te Depolamalı Ömer RES projesinin ÇED olumlu kararı aldığını bildirmişti. IC Enterra, şimdi de Tekirdağ'da planlanan Depolamalı Çelebi RES ve Depolamalı Kanara RES projelerinde ÇED uygunluğunu alarak süreçte önemli bir ilerleme kaydetti.

Kapasite olarak birbirinin aynı olan her iki proje de 7 türbinden oluşan yapıları, 45 megavat kurulu güçleri ve 45 megavatsaat depolama kapasiteleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık, depolama teknolojilerinin Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Aşık, depolamalı enerji projelerinin, şebeke istikrarına katkı sağlayarak yenilenebilir enerji üretimini artıran ve elektrik sisteminin tüm geleceğini yeniden şekillendirecek bir dönüşümü başlattığına dikkati çekerek, "Çelebi ve Kanara projelerimizin ÇED olumlu kararı alması, bu vizyon doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır. Sürdürülebilir enerji portföyümüzü genişletirken, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Depolamalı Ömer RES projesinin ardından Çelebi ve Kanara projelerinin de ÇED uygunluk süreçlerini tamamlanmasının, şirketin depolamalı elektrik üretim yatırımlarını hızlı şekilde hayata geçirmek için attığı adımların bir göstergesi olduğunu belirten Aşık, "Bu projeler, yenilenebilir kaynakların kesintisiz ve güvenilir şekilde elektrik arzına entegre edilmesine önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

