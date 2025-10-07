İBB, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Kapsamında 63 Plaka Satışı Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' yapacak 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 63'ünün satışı gerçekleşti. İhaleye başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir , "Hem şoförün hem de İstanbulluların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yöntemle, İBB tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen taksi şoförleri bu araçlarda çalışabiliyor. Bizim belgelendirme kriterlerimiz de oldukça nitelikli. Şoförleri bağımlılık testlerine tabi tutuyoruz. Türk Ceza Kanunu'na göre yaklaşık 30-35 suçtan hüküm giymemiş ve ceza almamış olma şartlarını arıyoruz. Amacımız, İstanbullulara güvenli ve uygun bir taksi deneyimi yaşatmak" dedi.

İstanbul'da ulaşımın önemli parçası olan taksilerle ilgili hayata geçirilen 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında üçüncü kez ihale düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 63'ünün satışını gerçekleştirdi. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ihaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleye 65 kişi başvurdu; bunlardan 63'ü gerekli şartları sağlayarak katılım hakkı kazandı. İhalede ilk olarak 34 TUA 29 numaralı plaka, 4 milyon 700 bin artı KDV bedelle satıldı. En yüksek taksi plakası rakamı 4 milyon 716 bin artı KDV olurken, toplamda 63 plaka sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen 3'üncü ihale ile birlikte 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında toplam 92 taksi plakası sahiplerini buldu.

'UYGULAMA BAZLI TAKSİLER GÜVENLİ VE DENETLENEBİLİR BİR SİSTEM SUNUYOR'

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ihalenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir, "Encümenimiz İstanbul'da uygulama bazlı taksinin üçüncü ihalesini yaptı. Yakın zamanda hepsi trafiğe çıkacak. Uygulama bazlı taksiden daha önce bahsetmiştik ama biliyorsunuz, şu an için 6 uygulama üzerinden çalışıyoruz, bu sayı ilerleyen dönemde çoğalabilir. Bu sistem uçtan uca denetlenebilir, hem şoför esnafı hem de İstanbullular için güvenli bir taksi uygulamasıdır. Bu uygulamayla biz hem ekonomiye katkıda bulunuyoruz hem de kayıt dışılığı engelliyoruz. Çünkü bütün ödemeler kayıt altında. Hem şoförün hem de İstanbulluların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yöntemle, İBB tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen taksi şoförleri bu araçlarda çalışabiliyor. Bizim belgelendirme kriterlerimiz de oldukça nitelikli. Şoförleri bağımlılık testlerine tabi tutuyoruz. Türk Ceza Kanunu'na göre yaklaşık 30-35 suçtan hüküm giymemiş ve ceza almamış olma şartlarını arıyoruz. Ayrıca her yıl bu taksileri ve şoför arkadaşları kalite kapsamında yeniden değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Amacımız, İstanbullulara güvenli ve uygun bir taksi deneyimi yaşatmak. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'İLK İHALELERDE İLGİ AZDI, ŞİMDİ TALEP GİDEREK ARTIYOR'

Demir, "Birinci ihalede çok talep olmadı çünkü uygulama bazlı taksi yeni bir sistemdi, hem Türkiye hem de İstanbul için. Ancak ikinci ihalede ve bugün yapılan üçüncü ihalede şu an 63 plaka satışı gerçekleşti. Artık esnaf, 'Bir sonraki ihaleyi ne zaman yapacaksınız?' diye soruyor. Zannediyoruz ki dördüncü ve beşinci ihalelerde yüzlü rakamlarla bu taksileri seri şekilde satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI 29 YIL OLACAK

Yeni plakaların hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul'daki taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken bu yeni taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak. 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' ile taksiciler artık yoldan yolca alamayacak. Sadece belirli ve onaylanmış uygulamalarla çalışacak. Taksileri devamlı kayıt altında olacak. Her sene Büyükşehir Belediyesi tarafından akredite edilerek, kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belli birimlerince 'Ulaşım Akademisi' tarafından eğitime tabi tutulacak.