İBB milyonlarca liralık bisikletleri hurdaya çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE), uzun süredir kullanılmadığı için atıl hale geldi. CHP'li İBB yönetimi döneminde bakımı yapılmayan bisikletlerin hurdaya döndüğü ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı tarafından daha önce kaydedilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların ise bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü görülmüştü. Uzun süre kullanılmayan bisikletlerin çürümeye terk edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ BİSİKLETLER KALDIRILDI

İddiaya göre, atıl halde bulunan bisikletler bulundukları alanlardan kamyonetlerle kaldırılarak hurdaya verildi. Havadan kaydedilen son görüntülerde ise bisikletlerin bulunduğu alanların tamamen boşaltıldığı, geriye yalnızca plastik parçalar ve lastik yığınlarının kaldığı görüldü.

HARDA HALİNE GETİRİLDİ

Tepkiler üzerine belediye tarafından yapılan işlemlerle ilgili olarak, kaldırılan bisikletlerin Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan bisikletlerin bu şekilde değerlendirilmesi "kamu zararı" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.