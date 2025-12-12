İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 33'LÜK ZAM TEKLİFİ İBB MECLİSİ'NDE KABUL EDİLDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantısı 3'üncü oturumu bugün gerçekleştirildi. 121 maddenin karara bağlandığı oturumda, İstanbul'da İSPARK ücretlerine yönelik yüzde 33'lük zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi Aralık ayı toplantısı 3'üncü oturumu Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste İSPARK ücretleri, mezarlık tarifeleri ve çeşitli belediye hizmet kalemlerini kapsayan zam teklifleri İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre İSPARK'ın otopark ücretlerine yaklaşık yüzde 33 oranında artış yapılırken, mezarlık hizmetlerindeki bazı kalemlerde yüzde 200'e varan zam içeren düzenlemeler de geçti. Ayrıca imar işlemleri, rölöve ve harita ücretleri ile sosyal tesislerdeki çeşitli hizmet tarifeleri için hazırlanan zam teklifleri de komisyonlardan geldiği şekliyle meclisten oy çokluğuyla geçti.

'YÜZDE 200'LÜK ZAM YALNIZCA BİRİNCİ VE İKİNCİ GRUP MEZARLIKLARDA GEÇERLİ'

Mecliste konuşan CHP Meclis üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, "Şimdi, yüzde 200'lük zam nerelerde geçerli? Mezarlıkları aslında böyle sınıflandırmak, daha kolay uygulama yapılabilmesi açısından mezarlıklar şube müdürlükleri tarafından bölgelere ayrılmış durumda. Birinci grup mezarlık, ikinci grup mezarlık şeklinde. Birinci ve ikinci grup mezarlıklar, işte bu dediğimiz yüzde 200'lük ve uygulaması son derece daha az olan, bütün toplam uygulama içerisinde yani yüzde 1'lik, yüzde 2'lik bile bir uygulamayı alana sahip olmayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu yerler için tabii ki buralarda yer bulmak zaten zor. Herkesin ulaşabileceği, herkesin bu hizmetten faydalanabileceği bir alan değil. O nedenle buradaki sınırlı sayıda olan alanlar için böyle bir fiyat politikası uygulanmıştır. Ama vatandaşlarımızın kullanacağı o alanlardaki artış oranlarımız yüzde 50'dir. 272 lira olan ruhsat bedeli 408 liraya yükselmiş. Yüzde 200'lük artış burada söz konusu değil. Genel uygulama içerisinde yüzde 1'lik bir kısmı böyle cımbızla çekip, 'İstanbul'da artık ölmek bile zor' başlığı atmak kolay bir iş. Ama geneline baktığınız zaman, tarifenin geneline baktığınızda bu uygulamanın aslında öyle olmadığını, yüzde 99'luk bir kısmın yüzde 50'lik bir artışla, zamla yapıldığını açıkça belirtmek istiyorum. Karacaahmet, Çengelköy Yeni Kısım, Nakkaştepe, Zincirlikuyu. Bu mezarlıklara defin yapmak isterseniz bir yakınınızı, burada daha fazla bir bedel ödemeyi, eğer tabii bulabilirseniz, yine söylüyorum, defin için bir yer bulabilirseniz yüksek bir miktarda bedel ödemek durumunda kalıyorsunuz. 17 bin liradan 53 bin liraya çıkmış" diye konuştu.

'İSPARK'LARDA YÜZDE 33'LÜK ZAM YALNIZCA İLK 1 SAAT İÇİN UYGULANACAK'

Karaoğlu, "Bizim bu yeni tarifemizle ilk giriş ücretlerine ortalama yüzde 33'lük bir zam veriyoruz. Ama ondan sonra süre uzadıkça zam oranımız yüzde 10'a kadar düşüyor. İlk 1-2 saatlik ücret yüzde 33. Ama onun dışında diğer ücretlerin hepsinde yüzde 10'luk bir artış söz konusu" dedi.

Uygulanan bu zammın detaylarına göre Emlak Şube Müdürlüğü bünyesindeki alanlarda İBB iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (İSPARK A.Ş) tarafından işletilmekte olan otoparklarda 2026 yılı boyunca uygulanacak olan tarifeye göre, ilk 15 dakika ücretsiz olan otomobiller için takip eden bir saat ücreti yüzde 33 artışla 200 lira olarak uygulanacak. Bu ücret 2026 yılına kadar 150 lira olarak tahsil ediliyordu. Bununla birlikte otoparktan gün içinde devam eden yararlanma süresi arttıkça yapılan zammın oranı da yüzde 10'a kadar düşen ara rakamlarla hesaplanacak.

SÖZ KONUSU TARİFELER TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE GEÇERLİ OLACAK'

Söz konusu tarifelerin trafiğin yoğun olduğu Fatih Tarihi Yarımada, Kadıköy Rıhtım, Beyoğlu Pera, Şişli Maçka gibi merkezlerde geçerli olacağı belirtildi. İstanbul 1'inci bölge, 2'nci bölge ile 3'üncü bölge, açık ve kapalı otoparklar için uygulanan tarifenin daha ekonomik olarak uygulanmasının amaçlandığı öğrenildi.

BİR SONRAKİ MECLİS 12 OCAK 2026

121 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından oturum kapatıldı. Yeni yılın ilk meclis toplantısı ise 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00 olarak açıklandı.