İBB'den imar işlemlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemindeki yeni tarife teklifleri, imar süreçlerindeki birçok işlemde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda zam öngörüyor. İskan, harita ve adres işlemleri dahil geniş kapsamlı artışlar bugün Meclis'te görüşülecek.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar işlemlerinde harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği hizmetlerine yüzde 33 zam teklif edildi.
  • Yapı kullanma izin belgesi (İskan) ücretlerine yüzde 40 zam yapılması planlanıyor.
  • İmar dosya inceleme ücretlerinin mevcut tarifeye göre yüzde 100 oranında artırılması öngörüldü.

Tarife Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında komisyonlara sevk edilen imar dosyalarında birçok kalemde zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

İMARDA BİRÇOK KALEME ZAM

Bugün yapılacak İBB Meclisi toplantısında gündeme gelmesi beklenen tekliflerde, imar alanındaki birçok işlem için farklı oranlarda artış öngörülüyor. Buna göre; harita işlemleri ücretlerinde yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerinde yüzde 20, adres yönetim şefliği hizmetlerinde ise yüzde 33 oranında artış teklif edildi. Bu kalemler, özellikle yeni yapılaşma süreçlerinde sık kullanılan ve başvuru sahiplerini doğrudan etkileyen hizmetler arasında bulunuyor.

İSKAN ÜCRETİNDE DE ARTIŞA GİDİLİYOR

Ayrıca, yapı kullanma izin belgesi (İskan) alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40 zam yapılması planlanıyor. Bu belgenin, bir yapının yasal olarak kullanılabilmesi için zorunlu olması nedeniyle artışın geniş bir kesimi ilgilendireceği belirtiliyor.

DOSYA İNCELEME ÜCRETİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Öte yandan, projelerin değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi için talep edilen dosya inceleme ücretlerinin mevcut tarifeye göre yüzde 100 oranında artırılması öngörüldü. Bu kalem, özellikle müteahhitler ve sık işlem yapan teknik bürolar açısından ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.

