Haberler

IAF ile Japonya, GLEX 2028'i 16-18 Mayıs'ta Aichi'de düzenlemek üzere anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile GLEX 2028'i 16-18 Mayıs 2028'de Aichi Sky Expo'da düzenlemek üzere Antalya'daki IAC 2026'da anlaşma imzaladı. IAF Başkanı Arrigo, JAXA ile işbirliğiyle tüm küresel uzay camiasını Japonya'da ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Japonya, IAF Küresel Uzay Keşfi Konferansı olan GLEX 2028'i 16-18 Mayıs 2028'de ülkesinde gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile anlaştı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Bu kapsamda, kongrede Japonya ile IAF arasında bir sonraki IAF Küresel Uzay Keşfi Konferansı'nın (GLEX 2028), 16-18 Mayıs 2028'de Japonya'da, Aichi Sky Expo'da düzenlenmesi için anlaşma imzalandı.

IAF Başkanı Gabriella Arrigo, burada yaptığı konuşmada, bu yeni buluşmayı uzay keşif camiası için gerçekten küresel bir zirveye dönüştürmek adına Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve IAF üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Bugün IAF ile JAXA arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, GLEX 2028'in düzenlenmesindeki işbirliğinin resmi temelini oluşturduğunu vurgulayan Arrigo, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu önemli dönüm noktasına burada, Antalya'daki IAC 2026'da imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzay keşfi, uzay sektörünün en temel direklerinden biridir. Bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, insan azmini ve belki de en önemlisi uluslararası işbirliğini bir araya getirir. GLEX 2028'de açılış ve kapanış törenleri, genel kurul oturumları, IAF Küresel Ağ Oluşturma Forumu, teknik oturumlar, sergi alanı, sosyal etkinlikler ve IAF Uluslararası Astronot Kolu'nun katılımı yer alacak. Program şimdiden şekillenmeye başladı. Önümüzdeki aylar konferans temasının belirlenmesi, Uluslararası Program Komitesi eş başkanlarının atanması, komitenin kurulması ve teknik çerçevelerin oluşturulması açısından son derece önemli olacak. JAXA'daki meslektaşlarımızla verimli ve yakın bir işbirliği yürütmeyi, 16-18 Mayıs 2028 tarihlerinde tüm küresel uzay camiasını Japonya'da ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Her alanda işbirliği getirecek

Japonya Uzay Araştırma Ajansı Başkanı Yamakawa Hiroshi de JAXA'nın 2024'te, Ay İnceleme Akıllı İniş Aracının (SLIM) Ay'a başarıyla iniş yaptığını ve daha önce görülmemiş bir hassasiyette "nokta atışı" iniş kabiliyeti sergilediğini söyledi.

Bu teknolojinin, gelecekteki Ay ve gezegen keşif görevleri için hayati önem taşıyacağının altını çizen Hiroshi, "Japonya ve JAXA, ISRO ve diğer ortaklarla işbirliği içindeki 'Ay Kutup Keşfi' (LUPEX) misyonu ve Ay yüzeyi faaliyetleri için geliştirilen basınçlı Ay aracı (rover) gibi projelerle sürdürülebilir keşif çalışmalarını ilerletiyor. Bu görevlerin ayrıca NASA öncülüğündeki Artemis ve 'Moon to Mars' (Ay'dan Mars'a) programlarında da önemli roller üstlenmesi bekleniyor." diye konuştu.

Hiroshi, Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevinin fırlatılmasının bu ayın sonlarında planlandığını aktararak, uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde bir Mars uydusundan dünyaya ilk numune getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu görevlerin kendilerine, uzay keşfinin doğası gereği uluslararası bir girişim olduğunu hatırlattığının altını çizen Hiroshi, şunları kaydetti:

"İnsan faaliyetlerinin menzilini genişletmek ve insanlığın ortak sorularına yanıt bulabilmek için tüm dünyadaki insanların bilgi, teknoloji ve yeteneklerini bir araya getirmeliyiz. Geleceğe baktığımızda, uzay keşiflerinin kesintisiz ilerlemesi yalnızca uluslararası işbirliğini değil, aynı zamanda hükümet, akademi ve sanayi arasında güçlü bir birlikteliği de gerektirecektir. JAXA, bu ortaklıkları derinleştirmeye ve küresel uzay topluluğunda bir köprü görevi görmeye kararlılıkla devam etmektedir. GLEX 2028 aracılığıyla IAF ile birlikte sürdürülebilir keşif ve uzay biliminde yeni bir döneme katkıda bulunmayı umuyoruz. Hepinizi Mayıs 2028'de Aichi, Nagoya'da ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: AA
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket

Emeklilik maçında yaptığı olay oldu!
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Fuat Oktay'dan Filistin mesajı: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür

Dünyaya seslendi: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür
TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

Türkiye, Ay'a çıkıyor! Net tarih verildi
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı