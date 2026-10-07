IAF ile Japonya, GLEX 2028'i 16-18 Mayıs'ta Aichi'de düzenlemek üzere anlaştı

Japonya, IAF Küresel Uzay Keşfi Konferansı olan GLEX 2028'i 16-18 Mayıs 2028'de ülkesinde gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile anlaştı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Bu kapsamda, kongrede Japonya ile IAF arasında bir sonraki IAF Küresel Uzay Keşfi Konferansı'nın (GLEX 2028), 16-18 Mayıs 2028'de Japonya'da, Aichi Sky Expo'da düzenlenmesi için anlaşma imzalandı.

IAF Başkanı Gabriella Arrigo, burada yaptığı konuşmada, bu yeni buluşmayı uzay keşif camiası için gerçekten küresel bir zirveye dönüştürmek adına Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve IAF üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Bugün IAF ile JAXA arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, GLEX 2028'in düzenlenmesindeki işbirliğinin resmi temelini oluşturduğunu vurgulayan Arrigo, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu önemli dönüm noktasına burada, Antalya'daki IAC 2026'da imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzay keşfi, uzay sektörünün en temel direklerinden biridir. Bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, insan azmini ve belki de en önemlisi uluslararası işbirliğini bir araya getirir. GLEX 2028'de açılış ve kapanış törenleri, genel kurul oturumları, IAF Küresel Ağ Oluşturma Forumu, teknik oturumlar, sergi alanı, sosyal etkinlikler ve IAF Uluslararası Astronot Kolu'nun katılımı yer alacak. Program şimdiden şekillenmeye başladı. Önümüzdeki aylar konferans temasının belirlenmesi, Uluslararası Program Komitesi eş başkanlarının atanması, komitenin kurulması ve teknik çerçevelerin oluşturulması açısından son derece önemli olacak. JAXA'daki meslektaşlarımızla verimli ve yakın bir işbirliği yürütmeyi, 16-18 Mayıs 2028 tarihlerinde tüm küresel uzay camiasını Japonya'da ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Her alanda işbirliği getirecek

Japonya Uzay Araştırma Ajansı Başkanı Yamakawa Hiroshi de JAXA'nın 2024'te, Ay İnceleme Akıllı İniş Aracının (SLIM) Ay'a başarıyla iniş yaptığını ve daha önce görülmemiş bir hassasiyette "nokta atışı" iniş kabiliyeti sergilediğini söyledi.

Bu teknolojinin, gelecekteki Ay ve gezegen keşif görevleri için hayati önem taşıyacağının altını çizen Hiroshi, "Japonya ve JAXA, ISRO ve diğer ortaklarla işbirliği içindeki 'Ay Kutup Keşfi' (LUPEX) misyonu ve Ay yüzeyi faaliyetleri için geliştirilen basınçlı Ay aracı (rover) gibi projelerle sürdürülebilir keşif çalışmalarını ilerletiyor. Bu görevlerin ayrıca NASA öncülüğündeki Artemis ve 'Moon to Mars' (Ay'dan Mars'a) programlarında da önemli roller üstlenmesi bekleniyor." diye konuştu.

Hiroshi, Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevinin fırlatılmasının bu ayın sonlarında planlandığını aktararak, uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde bir Mars uydusundan dünyaya ilk numune getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu görevlerin kendilerine, uzay keşfinin doğası gereği uluslararası bir girişim olduğunu hatırlattığının altını çizen Hiroshi, şunları kaydetti:

"İnsan faaliyetlerinin menzilini genişletmek ve insanlığın ortak sorularına yanıt bulabilmek için tüm dünyadaki insanların bilgi, teknoloji ve yeteneklerini bir araya getirmeliyiz. Geleceğe baktığımızda, uzay keşiflerinin kesintisiz ilerlemesi yalnızca uluslararası işbirliğini değil, aynı zamanda hükümet, akademi ve sanayi arasında güçlü bir birlikteliği de gerektirecektir. JAXA, bu ortaklıkları derinleştirmeye ve küresel uzay topluluğunda bir köprü görevi görmeye kararlılıkla devam etmektedir. GLEX 2028 aracılığıyla IAF ile birlikte sürdürülebilir keşif ve uzay biliminde yeni bir döneme katkıda bulunmayı umuyoruz. Hepinizi Mayıs 2028'de Aichi, Nagoya'da ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: AA