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Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore'ye ait gemilerin yarısının çıkış yaptığı bildirildi

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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından bölgede kalan Güney Kore'ye ait 26 gemiden 13'ü geçiş yaptı. İran, ABD-İsrail saldırıları sonrası boğazı kapatmış, 14 Haziran'da varılan mutabakatla yeniden açmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından bölgede kalan Güney Kore'ye ait 26 gemiden 13'ünün çıkış yaptığı duyuruldu.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD- İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 geminin 13'ünün geçiş yaptığını belirtti.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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