Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Humus ve Mersin Ticaret Odaları Arasında Kardeş Oda Protokolü

Humus ve Mersin Ticaret Odaları Arasında Kardeş Oda Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Iyad Drak Sibi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek iki oda arasında kardeş oda protokolü imzaladıklarını duyurdu. İki taraf, işbirliğini artırarak Türk ve Suriyeli iş insanları için fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Iyad Drak Sibi ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. Yapılan ön görüşmede, iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalanıp sektörleri ve firmaları bir araya getirme kararı alındı.

Humus Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibi ve yönetim kurulu üyeleri, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ı ziyaret etti. Şam ve Halep'ten sonra Suriye'nin üçüncü büyük odası olduklarını belirten Sibi, gelecek için Türkiye ile çok fazla işbirliği fikirleri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suriye'ye desteklerini hatırlatarak, 2011 öncesi iki ülke arasındaki ticari bağlara atıfta bulunan Sibi, önümüzdeki süreçte de Türk ve Suriyeli iş insanları için büyük fırsatlar olacağını vurguladı. Humus'ta güvenlik konusunda hiçbir sorun bulunmadığına işaret eden Sibi, bankacılık sisteminin de her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı. Bunun bir ön görüşme olduğunu kısa sürede kurulacak iletişimle bölgenin ihtiyaçları hakkında daha detaylı bilgi aktaracaklarını kaydeden Sibi, iş birliği protokolleri yapmak istediklerini dile getirerek, Mersin iş dünyasını Suriye'ye davet etti.

"İlk ziyareti Mersin'e gerçekleştirdik"

İlk ziyaretlerini Mersin'e gerçekleştirdiklerini belirten Sibi, "Mersin Türkiye'nin en büyük limanına sahip. İstanbul'un ardından en büyük ikinci dış ticaret kenti. Lojistik anlamda Suriye'ye en yakın ve güçlü bir kent. Suriye'nin yeniden yapılanmasında Suriye'nin acil ihtiyacı olan konularda güçlü bir üretim ve ticaret merkezi. Bu nedenle daha yakından tanımak ve birlikte neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz" dedi.

"Doğru düşünüp herkesin kazanacağı bir sistem oluşturulmalı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır da istenmeyen durumlar yaşandığını hatırlatıp, "Ancak artık geçmişle değil gelecekle ilgilenmeliyiz. Bu süreçte bir aile olduk. Kardeştik, bu kardeşliğimiz daha da arttı. Bundan sonra olumsuzlukları olumluya çevirmek için birlikte çalışacağız. Doğru düşünüp herkesin kazanacağı bir sistemi birlikte kurmalıyız. Yavaş ama emin, doğru adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu. MTSO ve Mersin ekonomisi hakkında bilgi veren Çakır, Humus ile yapılacak her türlü ekonomik işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "İlk ziyareti bize gerçekleştirdiğiniz için artık bizde ayrı bir yeriniz var. Bu bir ön görüşme. Önümüzdeki süreçte daha geniş katılımla doğru bir yol haritası belirlemek, sektörel işbirliklerini artırmak adına yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Ziyarette, MTSO 36 No'lu Yurtdışı Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı ve Mersin Arap İşadamları Derneği Başkanı Mohamad Almushalban da yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı
img

Taha Duymaz'ın annesinden yürek yakan paylaşım
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.