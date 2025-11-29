Haberler

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon çalışanı doğrudan ve toplumun genelini dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarına başlıyor. Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek olan komisyon, pazarlığa 25–28 bin TL aralığında başlayacak. Öte yandan işçi tarafının komisyon yapısının değiştirilmesi talebi de dikkate alındı. Buna göre, hükümet pazarlık aşamasında yer alamayacak işçi ve işveren tarafı baş başa bırakılacak.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek.
  • Asgari ücret pazarlığının 25-28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor.
  • Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadesini kullandı.

PAZARLIK 25-28 BİN ARALIĞINDA

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri önümüzdeki hafta başlıyor. Pazarlığın 25–28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA İŞÇİ VE İŞVEREN BAŞ BAŞA BIRAKILACAK

İşçi tarafının komisyon yapısının değiştirilmesi talebine karşı hükümet, mevzuatı değiştirmeden "pasifleştirme formülü" geliştirdi. Buna göre Hazine, Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri pazarlıkta aktif rol almayacak; sadece teknik veri sağlayacak. İşçi ve işveren temsilcileri zam pazarlığında baş başa bırakılacak ve bu model ilk toplantıda sunulacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 31 ARALIĞI KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 30 lira 85 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSMMM:

TÜRKİYE YÜZYILI AÇLIK SINIRI ALTINDA 2026 ASGARİ ÜCRETİ.SAÇMA SAPAN EKONOMİ POLİTİKALARI SEBEBİYLE ÖNÜNE GEÇİLEMEYEN ENFLASYON,KIRILGAN BİR EKONOMİ ,BAŞARISIZ BİR İÇ DIŞ POLİTİKA YOK OLMUŞ ADALET

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMenderes akdag:

çok zor olmasa gerek bu asgeri ucret belirlemesi.vergilere yapilan zam kadar yapin bakalim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 602.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, te?egram (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yalancıya şap şap. Ne güzel yazıyorsunuz bunları böyle. İnsanın size para vermek geçiyor içinden. Zavallılar.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıali batuk:

Ülkede çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli buna rağmen hala pazarlık yapılıyor. Kendilerinin tıraşlanmış enflasyon oranında bile zam yapmıyor aşağı çekmek için pazarlık yapıyorlar. Ecevit döneminde bile bu muameleyi görmedik. Yazık.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetin KAPLAN:

nerede o ailesinden cok sevdıgı korudugu hukumet yanlıları. aslında sızın ıcın ıyı oluyor en dusuk maasları sızler alıyorsunuz, aclıktan yokolmanızı istiyorum, yıyecek bır lokma bulamamanızı ıstıyorum,daha beter olun kuru sogan bıle bulamayın ınsallah,hayatınız sefalet ıcınde gecer insallah oy verenler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle güvenliği de güldürdü
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.