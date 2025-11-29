Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadesini kullandı.

PAZARLIK 25-28 BİN ARALIĞINDA

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri önümüzdeki hafta başlıyor. Pazarlığın 25–28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA İŞÇİ VE İŞVEREN BAŞ BAŞA BIRAKILACAK

İşçi tarafının komisyon yapısının değiştirilmesi talebine karşı hükümet, mevzuatı değiştirmeden "pasifleştirme formülü" geliştirdi. Buna göre Hazine, Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri pazarlıkta aktif rol almayacak; sadece teknik veri sağlayacak. İşçi ve işveren temsilcileri zam pazarlığında baş başa bırakılacak ve bu model ilk toplantıda sunulacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 31 ARALIĞI KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 30 lira 85 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.