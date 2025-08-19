Huawei ve BTK'dan Gençlere Ar-Ge Kodlama Maratonu

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle düzenlenen "Ar-Ge Kodlama Maratonu" teknolojiye gönül veren genç yetenekleri 22-25 Eylül tarihlerinde Ankara'da bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BTK Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek Maraton, genç yazılımcıların bulut bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerini ve yenilikçi projeler ortaya koymalarını amaçlıyor.

Maratonu başarıyla tamamlayan katılımcılar, Huawei Cloud sertifika eğitimlerini tamamlayarak, dünya genelinde geçerli sertifikalar alabilecek. Ön değerlendirme sonucu finale kalan 30 öğrenci, üçer kişilik takımlar halinde 96 saat boyunca projelerini geliştirecek ve jüriye sunacak.

Projeler, teknik içerik, sunum performansı ve ara görevlerin tamamlanma oranına göre değerlendirilecek. Değerlendirme, yüzde 40 teknik proje, yüzde 40 jüri sunumu ve yüzde 20 ara görevler kriterlerine göre yapılacak.

Katılım için adayların ücretsiz Huawei Cloud hesabı oluşturmaları ve "Huawei Cloud'a Nasıl Üye Olunur?", "Huawei Cloud Temelleri", "Huawei Cloud ile İlk Buluşma", "Uygulama Merkezli Mimari", "Huawei Cloud DevSecOps Hizmetleri" ve "Huawei Cloud KooLabs Nedir?" başlıklı eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Maraton'a doğrudan başvurabilmek için 2024 veya 2025'te en az bir Huawei Cloud sertifikası almak yeterli olacak. Sertifikası olmayanlar ise başvuru süresi bitene kadar sertifika alarak yarışmaya katılabilecek.

Başlayan başvurular, 3 Eylül saat 15.00'e kadar sürecek. Adaylar başvurularını BTK Akademi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Türkiye'nin bilişim alanındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Maraton'un gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirmek ve geleceğin teknolojilerine yön verecek bir ekosistem oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 3 milyona yakın kullanıcıya sahip BTK Akademi platformunun genç yazılımcılara sunduğu imkanlarla ülkenin bilişim alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini aktaran Karagözoğlu, "Huawei ile birlikte yürüttüğümüz bu Maraton, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda bir eğitim ve gelişim platformu olma niteliği taşıyor. Katılımcılar, bulut bilişim alanında kazandıkları sertifikalar ve proje deneyimleriyle iş hayatına daha güçlü bir şekilde adım atacaktır. Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine de değerli katkılar sağlayacak bu Maraton'un ülkemiz bilişim ekosisteminde önemli bir rol oynayacağına inanıyor, tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş de bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençler için Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu'nun önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

BTK Akademi olarak yüksek kalitede hazırlanan çevrimiçi eğitimlerle bugüne kadar yüz binlerce kişiye ulaştıklarını vurgulayan Ermiş, "Bu Maraton ile de genç yeteneklerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve yeni mezunlarımızı başvuru yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.