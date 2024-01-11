Huawei, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapı olabileceğini vurguladı

Teknoloji şirketi Huawei'in Çin'de düzenlediği Avrupa yatırım forumunda Türkiye'nin, Çinli şirketlerin kıtaya yönelik yatırımları için sunduğu avantajlar ele alındı.

Şirketin bulut bilişim kolu Huawei Cloud tarafından düzenlenen Çin-Avrupa Liderlik Forumu'nun ilk ayağını oluşturan toplantı başkent Pekin'de yapıldı.

Toplantının " Türkiye : Yatırımların Yeni Destinasyonu" başlıklı bölümünde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapı olarak Çinli şirketlere sağlayabileceği ticari ve ekonomik avantajlara değinildi.

Huawei Cloud, toplantıda 100 Çin markası ile 100 yazılım ortağının Avrupa'ya yatırım yaparak küresel pazardaki payını genişletmesine destek olmayı hedefleyen "İki 100" adlı girişimini duyurdu.

Huawei Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Cang Şiucıng, toplantıda yaptığı konuşmada, işletmelerini küresel ölçekte genişletmek isteyen şirketlere inovasyonel çözümlerle kaliteli bilgi ve iletişim altyapısını sağlamayı hedeflediklerini, bulut bilişimin bu açıdan odak teknoloji olduğunu vurguladı.

Huawei Cloud Avrupa Başkan Yardımcısı Pan Cie de, küresel erişime açık gelişmiş bir bulut bilişim altyapısı geliştirdiklerini, Avrupa'da 7 ülke ile İrlanda ve Türkiye'de bölgelerin ihtiyaçları ve uyumluluk prosedürlerine göre tasarlanmış 110'dan fazla bulut bilişim hizmeti sunduklarını kaydetti.

100'den fazla Çinli şirketin katıldığı etkinlikte, " Türkiye : Dirençli Ortağınız" başlıklı tanıtım filmi gösterilirken, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Çin Temsilcisi Ahmet Serhat Turan, Türkiye ile ticaret ve Türkiye'de yatırım fırsatlarını anlatan konuşmalar yaptı.

Coğrafi konumun sağladığı avantajlar

Başmüşavir Özdemir, konuşmasında, Türkiye'nin dünyada özel bir coğrafi konuma sahip olduğunu vurgulayarak, bunun Çinli şirketlere Avrupa Birliği (AB) ile ticarette sağlayacağı avantajlara dikkati çekti.

Hem Türkiye'nin hem de Çin'in ana ihracat destinasyonlarından biri olan AB'nin en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'yı örnek veren Özdemir, üç ülkenin dış ticaret verileri kıyaslandığında coğrafi yakınlık ve ulaştırma avantajları nedeniyle Türkiye'den ihraç edilen ürünlerinin Çin'den ihraç edilen ürünlere kıyasla yüzde 50 ila 75 fiyat avantajı olduğuna işaret etti.

Özdemir, Türkiye'nin Avrupa ile bağlantılı geniş kara yolu ulaştırma ağı, limanları ve gelişmiş altyapısının yanı sıra Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları, üretim kapasitesi, genç nüfusu ve zengin insan kaynağı ile Çinli şirketlerin ticari faaliyetlerini Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine genişletmesi için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Çin açısından ithalat bakımından da elverişli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Özdemir, Çin'in yurt dışından ithal ettiği ürünlerin yüzde 27'sinin Türkiye'den daha avantajlı fiyatlarla satın alınabileceğine dikkati çekti.

Yatırımlar için "dirençli ortak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Çin Temsilcisi Turan da, Türkiye'nin Avrupa'nın en geniş yüzölçümüne, en büyük ikinci ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak büyük potansiyel barındırdığına işaret etti.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgını döneminde dünyada Çin dışında gayri safi yurt içi hasılasında artış kaydeden iki ülkeden biri olduğunu belirten Turan, bunun Türk ekonomisinin direncini kanıtladığını vurguladı.

Turan, Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 57 ülkeye ve yaklaşık 1 milyar nüfusa ulaşılabileceğinin altını çizerek, New York'tan Pekin'e kadar yatırımlar için yönetim merkezi olarak en doğru seçim olacağını ifade etti.

Türkiye'nin İngiltere'den Kuzey Makedonya'ya, Şili'den Singapur'a kadar 28 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını, buna AB'nin 27 ülkesiyle Gümrük Birliği de eklendiğinde 1 milyara yakın bir nüfusa gümrük tarifeleri olmadan ulaşma imkanı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin odak ülke olduğu Pekin'deki etkinliğe Çinli şirketlerin temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Huawei'in organize ettiği etkinlik kapsamında ilerleyen günlerde Dongguan ve Şanghay şehirlerinde de toplantılar düzenlenecek.