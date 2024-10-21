Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi: Dijitalleşme ve Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Huawei Türkiye, İstanbul'da düzenlenen İş Ortakları Zirvesi kapsamında iş ortakları ve müşterileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirve, Huawei Türkiye'nin büyüme performansı, teknoloji alanındaki yatırımları ve iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirmelerle başladı.

"Ekosistem, Kalite, Bütünlük, Dijitalleşme" teması altında düzenlenen etkinlikte, dijitalleşmenin iş dünyasına sunduğu fırsatlar ve şirketin sunduğu çözümler masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılış konuşmaları Huawei Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shi, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsoloslu Wei Xiaodong ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat yaparken, konuşmaların ardından, Huawei Türkiye'nin son 22 yılda Türkiye'deki faaliyetlerini değerlendiren bir sunum gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shi, Huawei'in Türkiye'deki sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve ülkeye olan bağlılığını vurguladı.

Shi, Huawei'in, 22 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bu süreçte yerel iş gücüne önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Huawei için taşıdığı stratejik öneme dikkati çeken Shi, "Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz yerel bulut platformuyla, Türkiye'de bulut altyapısı kuran ilk ve tek yabancı şirket olmanın gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Shi, 2023'te küresel gelirlerinin yüzde 23,4'ünü AR-GE'ye ayırdıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde 30'dan fazla ülkede başarılı projelere imza attık ve Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendirdik. Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye ve yerel ortaklarımızla birlikte gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsoloslu Wei Xiaodong, Huawei Türkiye 2024 Partnerler Konferansı'nda Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusundaki kararlılıklarına dikkati çekti.

Xiaodong, Türkiye ve Çin'in ekonomi, ticaret, altyapı ve teknoloji alanlarında güçlü işbirliği fırsatlarına sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Huawei'nin Türkiye'deki 22 yıllık operasyonu, bu işbirliğinin somut örneklerinden biridir ve ülkemize sağladığı katkılarla dikkate değerdir. Huawei, Türk teknoloji ekosistemine yaptığı yatırımlarla, özellikle AR-GE ve eğitim alanlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çin'in dijital dönüşüm yolunda attığı adımlar, Türkiye ile ortak çalışmalarımızı daha da ileriye taşımamıza olanak sağlayacaktır. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme, her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak kilit unsurlar olacaktır. Çin İstanbul Başkonsolosluğu olarak, Huawei ve diğer iş ortaklarıyla iş birliğimizi artırarak daha parlak bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum."

'Türkiye'de Türkiye için' sloganı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye ekonomisinin son 20 yılda her yıl ortalama yüzde 5,4 büyüme oranı ile dünyanın en hızlı gelişen ekonomileri arasına girerek, 2023 itibarıyla 1,2 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olduğunu belirtti.

Polat, son 20 yılda Türkiye'ye gelen 268 milyar dolar doğrudan yatırımın ve 83 bini aşan uluslararası sermayeli firmanın, bunun en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Birçok uluslararası marka gibi Huawei'in ülkemizin son 22 yıldaki sürdürülebilir büyümesine olan katkıları da son derece büyük ve önemli. Türkiye son zamanlarda hayata geçirdiği yatırımcı odaklı reform paketleriyle ve yatırımcılar özelinde yarattığı güvenli ortamla da öne çıkıyor. Ülkemiz son derece stratejik bir konuma sahip ve bunun yanında birçok avantajı da yatırımcılara sunuyor. Son 20 yılda, güçlü şirketlerimiz, altyapı ve üstyapı yatırımlarımız, sağlık, enerji ve dijital alanlarda kaydedilen ilerlemeler sayesinde önemli mesafeler kat ettik. Bunun yanı sıra, sahip olduğumuz genç, yetenekli ve yetişmiş insan kaynağı ile 4 milyar dolar yatırım almış güçlü bir startup ekosistemi oluşturduk. Bu gelişmeler, Türkiye'yi yatırımcıların kendilerini güvende hissettiği, mutlu olduğu ve bölgesel bir üs ve pazar olarak değerlendirdiği bir ülke konumuna getirdi. Bu çerçevede Huawei'in, önümüzdeki 3 yıl bulut teknolojileri alanında Türkiye'nin startup ekosistemine yönelik desteğinden de son derece memnunuz."

Huawei Küresel Satın Alma Kıdemli Başkan Yardımcısı Leo Lu ise Türkiye'nin Huawei için en önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı.

Lu, Huawei'in "Kalite Önceliği" politikasına bağlı kalacağını ve şirketin bilişim sektöründe yüksek kaliteyle özdeşleşmeyi hedeflediğini ifade etti.