Üye Girişi
Haberler

Huawei, Avrupa'nın Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlayacak Yeni Teknolojilerini Tanıttı

Huawei, Avrupa'nın Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlayacak Yeni Teknolojilerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huawei, Paris'teki Huawei Connect 2024 etkinliğinde Avrupa'nın sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanındaki çabalarını destekleyecek yeni teknolojiler ve çözümler tanıttı. Etkinlikte ödüller verildi ve dijital becerilerin artırılması hedefleniyor.

Huawei, Paris'te düzenlenen Huawei Connect 2024 etkinliğinde Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni teknolojilerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte sürdürülebilirlik ve dijital kapsayıcılık alanında Avrupa'da yürütülen çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen gala yemeğinde, Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı Jim Lu, işbirliği ve yenilik alanında öne çıkan iş ortaklarına "Industry Pioneer Award" ödüllerini takdim etti.

EDF Grubu Standartlaşma Başkanı Pascal Terrien, UNESCO Avrupa Direktörü Magdalena Landry ve Orange Business Başkan Yardımcısı Eric Blazy ise Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümüne dair görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Ken Hu, Huawei'in Avrupa'da 20 yılı aşkın süredir müşterileri ve iş ortaklarıyla güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.

Hu, "Ağ teknolojileri, bulut, depolama ve enerji gibi alanlardaki yetkinliklerimizi birleştirerek, müşterilerimiz için yenilikçi çözümler üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi, Huawei Avrupa'da, Avrupa için çalışıyor. Daha yeşil ve daha akıllı bir gelecek için Avrupa'daki iş ortaklarımızla daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hu, şirketin dijital kapsayıcılık girişimi TECH4ALL ile Avrupa genelinde 80 binden fazla kişiye dijital beceriler kazandırıldığını belirtti.

Avrupa'nın dijital dönüşümüne destek

Huawei Kurumsal Başkan Yardımcısı Michael Ma da şirketin Avrupa'nın dijital dönüşümünü hızlandıracak yenilikçi ürün ve çözümlerini paylaştı.

Ma, dijital altyapının başarılı bir dijital ve akıllı dönüşümün temel taşı olduğunu belirterek, "Huawei olarak, ICT alanındaki yatırımlarımızla lider ürün ve çözümler geliştiriyor ve bu çözümlerle Avrupa'daki işletmelerin yaratıcılığını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei'in dijital altyapıyı destekleyen CloudCampus ve afet kurtarma merkezleri için DCN çözümleri gibi beş ana teknolojiye dikkati çeken Ma, bu çözümlerin işletmelere maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.